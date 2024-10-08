'Шахеди' пролетіли біля ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС: РФ може готувати удари

Російські дрони типу "Шахед" знову пролетіли над Південноукраїнською АЕС, це може свідчити про підготовку удару з боку РФ.

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Російські "Шахеди" пролетіли біля Південноукраїнської АЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

У ніч на 7 жовтня російські "Шахеди" вкотре порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Відстань прольоту "Шахедів" від ядерних об'єктів становила менше 10 кілометрів.

"У ніч із 6 на 7 жовтня два російські БПЛА були зафіксовані поруч із промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС.", - йдеться в повідомленні. відео дня

У компанії написали, що випадки фіксації російських БпЛА останнім часом суттєво збільшилися. Це може свідчити, що РФ готується до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Керівник "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що РФ робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки.

"Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – підкреслив Петро Котін.

Генерація електроенергії в Україні / Главред

Що таке Енергоатом Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії. Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

Ракетний удар - що відомо

Нагадаємо, у пресслужбі Міністерства енергетики України повідомляли, що в Україні за добу, внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ, зафіксовано знеструмлення об'єктів у шести областях.

Вибухи лунали також у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що вдень, 8 жовтня російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Харкову.

Військовий експерт Олексій Гетьман повідомляв, що російські окупанти промацують українську систему ППО та планують новий масований ракетний удар по Україні. Гетьман навіть назвав ймовірну дату обстрілу.

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