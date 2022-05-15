Західний ексгенерал пояснив, чому війна в Україні наближається до перелому

Як каже він, вкрай важливий успіх ЗСУ в битві за Харків. Завдяки перемозі, вважає екс-генерал Мік Райан, мораль і впевненість української армії посиляться.
Війна Росії проти України впритул наближається до переломного моменту. Про це написав у Twitter відставний генерал Збройних сил Австралії Мік Райан.
Росія, пише він, тепер зосередилася на Донбасі. Але їй не вдалося здобути значних досягнень і там. Українські сили майже повністю зупинили рух ворога.
Райан підкреслив, що це не означає, що Росія скоро зазнає поразки. Але її армія скоро втратить здатність проводити наступальні операції.
"В України є кілька доступних варіантів, як діяти далі. Важливими факторами є вибір часу і експлуатаційні межі. На думку Райана, українська армія дуже грамотно спланувала своє просування на північно-східному напрямку біля Харкова. Тепер потрібно вибрати правильний момент для більш широкого контрнаступу на сході", ‒ підсумував він.
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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна входить у нову довготривалу фазу війни після того, як до 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки і знизила масштаб своїх цілей до оперативно-тактичного рівня.
"Відбувається стратегічний перелом на користь України. Цей процес триватиме деякий час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою. У той же час я хочу підкреслити наступне. Нас чекають надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде-точно ніхто не скаже. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", - написав він у Facebook.
За його словами, понад 1,5 тис.українських військових вже навчаються або найближчими днями почнуть опановувати техніку українських партнерів, щоб потім повернутися в якості інструкторів, частина з них відразу піде в бій.
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