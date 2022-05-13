УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жадібні російські генерали на Херсонщині влаштовують криваві розбірки

13 травня 2022, 14:03

На окупованих територіях Херсонської області російські генерали та ФСБшники б'ються за можливість грабувати. Розбірки доходять до стрілянини.

Генерали РФ влаштували бійню через мародерство в Україні / фото УНИАН, Reuters

На території Херсонської області, де почала своє тимчасове панування російська армія, тривають сварки у колі вищого керівництва. Та б'ються вони не через тактику ведення бою, а через плани грабувати. Про це заявили в українських спецслужбах, повідомляє 24 канал.

Розбірки почали між самими генералами "другої армії світу". Вони переконані, що зможуть кілька місяців утримувати зайняті позиції на півдні України, тож вирішили не втрачати час і незаконно збагачуватись.

Про такі можливості дізнались і ФСБшники, тож прибули на окуповані території.

За даними українських спецслужб, генерали та співробітники ФСБ не лише не можуть спокійно домовитись, а навіть влаштовують бійню. Справи у них доходять до стрілянини.

читайте такожВкрали капці, принтер і кухонний комбайн: ЗСУ знищили російських окупантів, які грабували людей

Нагадаємо, російські окупанти намагаються красти не лише золото та інші цінні речі, а й побутову техніку. Усе награбоване вони тягають за собою. Так, в одному із окопів українські захисники знайшли викрадену пральну машину.

Дивіться онлайн новини Херсону

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Ще на початку березня російські війська зайшли у Херсон та окупували місто. Захопити будівлю Херсонської міської ради вони вирішили лише 25 квітня. Мабуть, лише тоді надійшов відповідний наказ від російських керівників.

Окупанти вигнали з будівлі усіх працівників мерії, дали можливість залишити робоче місце і для мера Херсона Колихаєва. Військові РФ зняли український прапор з будівлі міськради.

Росія спробувала провести референдум у Херсоні, аби показати, що місцеві жителі нібито хочуть створення "ХНР". Натомість люди виступили проти і зірвали усі плани ворога. Тоді окупанти почали планувати приєднання Херсонської області до анексованого у 2014 році Криму.

Україна не планує віддавати ворогу свої землі. Армія продовжує наступ з метою визволення окупованих земель. ЗСУ активно готуються до атаки російських військ на Херсонскому напрямку.

Інші новини:

viber
війна в Україні мародерство грабіжники російське вторгнення
Реклама
Популярне
"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою Щедрі подарунки долі і велике везіння: для кого зі знаків ці два місяці стануть щасливимиЩедрі подарунки долі і велике везіння: для кого зі знаків ці два місяці стануть щасливими Як правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господиньЯк правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господинь Місячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавждиМісячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавжди Блискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанніБлискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанні
Підтримайте Главред

Останні новини

14:57

Україна ніколи не визнає "автономію" Донбасу і Крим частиною РФ - Зеленський

14:46

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:30

Зеленський назвав головну умову перемоги у війні проти РосіїВідео

14:21

На місто з півмільйонним населенням - 23 новобранці: росіяни відмовляються воювати в Україні

14:03

Жадібні російські генерали на Херсонщині влаштовують криваві розбіркиВідео

Реклама
13:59

"Звір з Алеппо": журналісти CNN назвали ім'я генерала РФ, який знищував ХарківВідео

13:59

"Вітя, впади з танка": військовий РФ заявив дружині про втрати, вона радить "косити" від війни - ГУРВідео

13:27

Як посадити помідори унікальним німецьким способом: урожай буде небувалимВідео

13:25

"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в УкраїніВідео

13:14

Юродивий Медвєдєв, або Чому Росія не посміє нанести ядерний ударПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші

12:55

Жителі Білорусі "врятували Київ": українці обурилися після скандальних слів ТихановськоїВідео

12:46

Фінал Євробачення-2022: стало відомо, під яким номером заспіває Kalush Orchestra

12:37

Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush OrchestraВідео

12:26

Річард Гір продасть свою машину, щоб допомогти українцям

12:23

РФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером СернаВідео

12:23

Без посередників і ультиматумів: Зеленський назвав умови переговорів з ПутінимВідео

12:22

ЗСУ трощить авіацію військ РФ, тому ворог б'є гіперзвуковими ракетами - Залужний

12:14

Свята в червні 2022 в Україні: День захисту дітей, День Конституції, Трійця - важливі дати

12:04

Кримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам УкраїниВідео

Реклама
11:52

Ситуація все складніша: окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися в "Азовсталь"Відео

11:43

Блискучі шубки не взяли: Білик розповіла, що окупанти накоїли у неї вдома

11:27

Останній бій Кремля: як друзі Путіна допомагають йому зберегти обличчяПогляд

11:23

Танки РФ розірвало як у роки Другої світової: ЗСУ відбили атаку німецькими гранатометами ПанцерфаустВідео

11:21

Окупанти загубилися біля позиції ЗСУ під Харковом: на цьому їх "спецоперація" закінчиласяВідео

11:17

Росія запустила приховану мобілізацію і дістає із запасів військову техніку 1960-1980-х років - ГУРВідео

10:39

Окупант здався в полон через місяць поневірянь Київщиною: дізнавшись останні новини з фронту, він побілівВідео

10:38

Мінус 600 окупантів і 73 одиниці техніки за кілька днів: ЗСУ блискуче громлять армію РФ на ДонбасіВідео

10:33

Укравтодор скоротить терміни проектування доріг і перейде на європейську систему ціноутворення

10:32

В Ірпені збудують житловий комплекс на 1000 квартир для людей, які втратили дім – ОП

10:07

Боєць ЗСУ у Луганській області з ПЗРК Stinger збив ударний вертоліт Мі-24 армії РФ за 35 млн доларівВідео

09:48

Погода в Україні буде не літньою: синоптик дав прогноз погоди на червень 2022

09:46

Запроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у Кремлі

09:29

ЗСУ б'ють окупантів їх же технікою - Укроборонпром відновив трофеїв на 1,5 мільярда гривень

09:18

Путін ростить собі заміну: чим небезпечні нападки РФ на Фінляндію і НАТОПогляд

09:09

"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович розповів про бої біля ОП в перші дні вторгнення РФ

08:41

Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція

08:38

70 "двохсотих" і мінус запас ракет для "Смерчів": ЗСУ скинули ракету на голови окупантамВідео

08:32

Терорист Гіркін влаштував істерику Путіну: "Покажіть голову того, хто провалив бліцкриг"Відео

08:02

Багато загиблих і поранених: російських моряків відправляють воювати на суші

Реклама
08:00

Жданов спрогнозував терміни активної фази війни та назвав найскладнішу територію для деокупації

07:21

"Нова Чорнобаївка" на Луганщині: окупанти втратили понад 70 одиниць технікиВідео

06:43

"Ідіотизм командування РФ": Арестович пояснив, чому складно прогнозувати терміни завершення війниВідео

06:26

Чому Росія не змириться з поразкою від УкраїниПогляд

06:10

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

06:00

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

05:30

Що посадити поруч з огірками, щоб урожай був величезним: названо найкращі культуриВідео

04:43

Як саме росіяни готують і женуть на війну з Україною "гарматне м'ясо" - відповідь експерта

04:24

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко у військовій амуніції показав фото з окопу

04:20

Як правильно нарізати картоплю соломкою і приготувати фрі вдома: секрети для досвідчених господинь

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти