Жадібні російські генерали на Херсонщині влаштовують криваві розбірки

Генерали РФ влаштували бійню через мародерство в Україні / фото УНИАН, Reuters

На території Херсонської області, де почала своє тимчасове панування російська армія, тривають сварки у колі вищого керівництва. Та б'ються вони не через тактику ведення бою, а через плани грабувати. Про це заявили в українських спецслужбах, повідомляє 24 канал.

Розбірки почали між самими генералами "другої армії світу". Вони переконані, що зможуть кілька місяців утримувати зайняті позиції на півдні України, тож вирішили не втрачати час і незаконно збагачуватись.

Про такі можливості дізнались і ФСБшники, тож прибули на окуповані території.

За даними українських спецслужб, генерали та співробітники ФСБ не лише не можуть спокійно домовитись, а навіть влаштовують бійню. Справи у них доходять до стрілянини.

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Нагадаємо, російські окупанти намагаються красти не лише золото та інші цінні речі, а й побутову техніку. Усе награбоване вони тягають за собою. Так, в одному із окопів українські захисники знайшли викрадену пральну машину.

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Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Ще на початку березня російські війська зайшли у Херсон та окупували місто. Захопити будівлю Херсонської міської ради вони вирішили лише 25 квітня. Мабуть, лише тоді надійшов відповідний наказ від російських керівників.

Окупанти вигнали з будівлі усіх працівників мерії, дали можливість залишити робоче місце і для мера Херсона Колихаєва. Військові РФ зняли український прапор з будівлі міськради.

Росія спробувала провести референдум у Херсоні, аби показати, що місцеві жителі нібито хочуть створення "ХНР". Натомість люди виступили проти і зірвали усі плани ворога. Тоді окупанти почали планувати приєднання Херсонської області до анексованого у 2014 році Криму.

Україна не планує віддавати ворогу свої землі. Армія продовжує наступ з метою визволення окупованих земель. ЗСУ активно готуються до атаки російських військ на Херсонскому напрямку.

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