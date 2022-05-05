У ЗСУ є 4-5 тижнів: польський генерал назвав критичну межу у війні для України

Польський генерал назвав критичну межу у війні для України/ Reuters

Для Збройних сил України на сьогодні головним завданням є знищити окупаційні російські війська до того, як РФ перекине на територію нашої держави свої резерви.

Для цього в України є 4-5 тижнів, заявив екскомандувач Сухопутними військами Збройних сил Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, пише Укрінформ.

"Україна має впоратися з російською армією до того, як нові мобілізовані сили потраплять на фронт. Для цього є чотири-п'ять тижнів, думаю, до кінця червня", – зазначив польський генерал.

Скшипчак вважає, що на результати цієї війни матиме вирішальний вплив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що "зараз вже не Путін має вирішувати долю війни, а президент Зеленський", адже Україна демонструє ефективну оборону.

"Президент України зараз перемагає, тому він має визначити, коли буде її (війни – ред.) завершення. Я маю на увазі, що в України є шанс звільнити всі окуповані території Донбасу, а питання Криму має вирішуватися на міжнародній арені пізніше – можливо, вже з іншим президентом Росії", – сказав генерал.

Раніше Скшипчак зазначав, що російський диктатор Володимир Путін 9 травня може оголосити, що території, які до того часу вдалося захопити Росії у війні проти України, і були справжніми цілями. А отже "план виконаний". І тоді російська пропаганда рознесе цю заяву як оголошення про "перемогу РФ у війні".

Нагадаємо, Збройні сили України пішли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські війська зосередили свої основні зусилля на Луганському напрямку, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бойові зіткнення.

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