Захід чекає від України більш реалістичного плану 'Б' у війні з Росією - WSJ

Допомога Заходу не може тривати роками, а повна перемога Києва потребує сотні мільярдів євро, що нібито фактично неможливо.

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Україні потрібен план "Б" у війні з РФ - WSJ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Україні потрібно визначити більш реалістичні цілі війни, щоб західні лідери могли активніше відстоювати перед виборцями необхідність постачати зброю та допомогу Києву.

Як пише The Wall Street Journal, Україна змушена задуматися про план "Б" у війні з Росією. У ньому має бути стратегія на подальше протистояння наступного року.

У середу до Києва прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, які зустрінуться з офіційними особами країни й обговорять бачення української перемоги, а також необхідні для цього ресурси.

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Високопоставлені чиновники з Європи стверджують, що повна перемога Києва потребуватиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, а це фактично неможливо. Переговори в Києві з представниками Лондона і Вашингтона можуть при цьому посилити потенціал ЗСУ.

"Це може бути прелюдією до підписання США та Великою Британією використання Україною ракет великої дальності для ураження цілей у Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточне рішення ще не ухвалено", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що відбувається це перед важливою подією - Генеральною асамблеєю ООН, куди прибуде і Володимир Зеленський. Президент України під час поїздки до Нью-Йорка хоче зустрітися з главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс і представити їм план перемоги у війні.

На Заході переконані, що вибори у США - критично важливий момент, адже вони визначать, на яку допомогу може розраховувати українська сторона, однак мало хто вважає, що підтримка на нинішньому рівні може тривати багато років.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

План перемоги Зеленського - що відомо

Президент України Володимир Зеленський розробляє власний план дій, спрямований на завершення війни цієї осені. Він сподівається на міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися миру на умовах, які будуть прийнятними для України.

У вересні Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що цей документ може стати відповіддю на критику, однак основна мета - домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

За словами Зеленського, під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорювався план перемоги України. Він повідомив, що всі деталі плану буде передано президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Відомо, що операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабного "плану перемоги" України у війні проти Росії, який складається з п'яти пунктів.

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