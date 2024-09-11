УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

Анна Ярославська
11 вересня 2024, 11:54
153
Допомога Заходу не може тривати роками, а повна перемога Києва потребує сотні мільярдів євро, що нібито фактично неможливо.
Захід чекає від України більш реалістичного плану 'Б' у війні з Росією - WSJ
Україні потрібен план "Б" у війні з РФ - WSJ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Україні потрібно визначити більш реалістичні цілі війни, щоб західні лідери могли активніше відстоювати перед виборцями необхідність постачати зброю та допомогу Києву.

Як пише The Wall Street Journal, Україна змушена задуматися про план "Б" у війні з Росією. У ньому має бути стратегія на подальше протистояння наступного року.

У середу до Києва прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, які зустрінуться з офіційними особами країни й обговорять бачення української перемоги, а також необхідні для цього ресурси.

відео дня

Високопоставлені чиновники з Європи стверджують, що повна перемога Києва потребуватиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, а це фактично неможливо. Переговори в Києві з представниками Лондона і Вашингтона можуть при цьому посилити потенціал ЗСУ.

"Це може бути прелюдією до підписання США та Великою Британією використання Україною ракет великої дальності для ураження цілей у Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточне рішення ще не ухвалено", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що відбувається це перед важливою подією - Генеральною асамблеєю ООН, куди прибуде і Володимир Зеленський. Президент України під час поїздки до Нью-Йорка хоче зустрітися з главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс і представити їм план перемоги у війні.

На Заході переконані, що вибори у США - критично важливий момент, адже вони визначать, на яку допомогу може розраховувати українська сторона, однак мало хто вважає, що підтримка на нинішньому рівні може тривати багато років.

Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

План перемоги Зеленського - що відомо

Президент України Володимир Зеленський розробляє власний план дій, спрямований на завершення війни цієї осені. Він сподівається на міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися миру на умовах, які будуть прийнятними для України.

У вересні Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що цей документ може стати відповіддю на критику, однак основна мета - домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

За словами Зеленського, під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорювався план перемоги України. Він повідомив, що всі деталі плану буде передано президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Відомо, що операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабного "плану перемоги" України у війні проти Росії, який складається з п'яти пунктів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

12:38 Україна
Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан

12:00 Інтерв'ю
Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

11:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі 44720

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі

В активному пошуку : московська донька Ольги Сумської ошелешила шанувальників - деталі 33219

"В активному пошуку": московська донька Ольги Сумської ошелешила шанувальників - деталі

Дорогу забудуть: що покласти в льох від мишей 7229

Дорогу забудуть: що покласти в льох від мишей

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат 5767

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат

Останні новини

12:38

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

12:22

Цвістимуть і не захворіють: чим потрібно посипати троянди восени

12:00

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан

11:55

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

11:54

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

Україні невдовзі можуть дозволити бити вглиб РФ по аеродромах і не тільки – генерал МаломужУкраїні невдовзі можуть дозволити бити вглиб РФ по аеродромах і не тільки – генерал Маломуж
11:52

"Життя - річ непередбачувана": Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком

11:50

Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом

11:23

Жінка озолотилася після походу в секонд-хенд: що вона там знайшлаВідео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

Реклама
10:50

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Драконам - зрив, Коням - стрес

10:46

Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

10:44

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

10:11

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

10:06

На Черкащині затримали "кримінального авторитета", який жорстко побив військовогоВідео

09:52

Боїться, що літак зіб'ють: Путін зібрався в країну НАТО і висунув умови - ЗМІ

09:03

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

08:58

Росіяни готують прорив у Селидове: Машовець попередив про погіршення ситуації

08:44

ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS - CNN

08:21

10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ

08:10

США категорично проти зміни режиму в РФ?Погляд

Реклама
07:38

Ситуація погіршилася: армія РФ почала активний штурм на Курщині - DeepState

07:05

Яка лінія довша: тільки геній знайде правильну відповідь за 6 секунд

06:57

Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

06:10

Як російські РЕБ виявилися небезпечнішими для самих росіянПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

05:05

Піна для гоління очистить всю ванну кімнату: жінка показала вражаючий лайфхакВідео

04:32

"Кинули все, що можливо": РФ залишила захищати Курську область беззбройних - ГетьманВідео

04:15

"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

04:00

Чому не варто пити каву вранці: відповідь здивує багатьох

03:32

Виплати на паливо і будматеріали: хто з українців отримає грошову допомогу

03:00

Оперативна пауза на фронті: військовий здивував неочікуваним прогнозом

02:57

"Готується щось дуже цікаве": Гетьман заявив, що на РФ чекають сюрпризиВідео

01:30

Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі

10 вересня, вівторок
23:58

Вдруге поспіль: Україна поступилася Чехії у матчі Ліги націй

23:44

Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії - Блінкен

23:33

Майже 7-бальний шторм затягується: коли закінчиться сильна магнітна буря

23:19

Маломуж заявив про прискорене рішення США, після поставки іранських ракет РФ

23:09

Україна не обмінюватиме Курщину: в МЗС здивували заявою про операцію ЗСУ

22:56

Кошовий показався на Донбасі: що сталося

22:29

У мережі з'явилося останнє фото хворого Маслякова

Реклама
22:21

Українка з найбільшими вилицями розповіла про аборт та відмову заводити дітей

22:06

"На кожну ракету і дрон буде відповідь": Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ

21:55

"Переломний момент": британський генерал заявив, чи втримають ЗСУ Курщину

21:35

"Слід тривожитися": іранські ракети небезпечніші за С-300 - майор

21:33

Зірвалася на тлі розлучення: мовчунка Сєдокова кардинально змінила імідж

20:55

Британія ввела потужні санкції проти РФ: під ударом Повітряно-космічні сили Росії

20:41

Україна готує "руйнівні наслідки": у МЗС відреагували на передачу Іраном ракет РФ

20:37

"Щастя й смуток одночасно": Настя Каменських у сльозах поділилася особистим

20:34

Готується до удару: Росія спорядила Ту-95 ракетами після паузи в обстрілах

19:50

Як нарізати цибулю без сліз: шеф-кухарка поділилася цікавим лайфхакомВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти