Змусить РФ закінчити війну: Зеленський розкрив нові деталі 'плану перемоги' України

Зеленський розкрив деталі "плану перемоги" України наголосивши, що у разі його реалізації РФ буде змушена закінчити війну проти України й прийняти статут ООН.

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Зеленський розповів, що змусить РФ закінчити війну / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Операція ЗСУ в Курській області є частиною глобального "плану перемоги" України у війні проти Росії, який складається із п'яти пунктів. Про деталі "плану перемоги" України, який буде представлено президенту США Джо Байдену розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

"Я хотів показати план перемоги президенту Байдену, але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Наше розуміння, наше розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що цей "план перемоги" України може бути реалізованим за допомоги західних союзників, не зважаючи на думку Росії.

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"Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав, чи піде на це Росія, чи не піде. Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів: чи вони погодяться, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна. І я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також. Вона дуже важлива", - сказав він.

Президент України вказує на те, що "план перемоги" України складається із 5 пунктів.

"Чотири це те, що нам необхідно, і один це після війни", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна абсолютно точно хоче закінчити війну проти Росії і цей план абсолютно сприятиме цьому.

"Він направлений суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну. Змусити їх зрозуміти, що це безглуздя, те, що вони наробили. Змусити їх прийняти статут ООН, прийняти правила світу. Ось на що направлений мій план. Але і при цьому він направлений на посилення України. Максимальне посилення України для того, щоби змусити Росію закінчити війну", - резюмував президент України.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Війна в Україні - останні заяви Зеленського щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на використання далекобійної зброї проти стратегічно важливих військових об'єктів на території Росії може сприяти витісненню окупантів з України та захисту цивільного населення.

Також Зеленський підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області розвивається відповідно до плану, а всі поставлені завдання українські сили виконують успішно.

Президент додав, що завдяки операції в Курській області Україна значно поповнила обмінний фонд, взявши в полон понад 600 російських військових. Це відкриває можливості для обміну українських полонених, що перебувають у Росії.

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