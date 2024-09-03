Україна передасть США план перемоги: Олещук назвав головну мету Києва

Як вважає Олещук, складно передбачити, як можуть відреагувати Байден, Гарріс або Трамп на план України.

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Петро Олещук прокоментував план перемоги України і сказав, у чому його мета / Колаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, ОПУ, 4 танкова бригада

У вересні президент України Володимир Зеленський має намір надати Сполученим Штатам план перемоги у війні з Росією. Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що цей документ може стати своєрідною відповіддю критикам, однак головна мета полягає в тому, щоб домогтися обмежень щодо ударів американською зброєю по території країни-агресора РФ.

За словами Зеленського, у плані окреслено питання щодо операції Сил оборони України в Курській області, стратегічного місця української держави у світовій безпеці, дипломатичного примусу Росії до миру, а також економічний аспект. Документ мають передати чинному президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на президентський пост - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

"Звичайно, план, про який сказав Володимир Зеленський, у повному обсязі публікувати ніхто не буде. На мою думку, план України - це насамперед відповідь на закиди певних представників американських політичних еліт і конгресменів на адресу Білого дому з приводу того, як адміністрація Байдена бачить подальший розвиток ситуації у війні Росії проти України", - написав Олещук у колонці на Главреді.

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"Але головна мета плану Києва - домогтися скасування обмежень щодо застосування американської зброї для ударів по території Росії. Щоб умовити Штати, Україна запропонує відповідний план з ініціативами", - вважає політолог.

За його словами, зараз складно передбачити, як можуть відреагувати Байден, Гарріс або Трамп на план України.

"Найімовірніше, усі обмежаться загальними обтічними заявами: демократи скажуть, що вони підтримують Україну на шляху до демократії, а Трамп знову заявить про спроможність завершити війну в разі свого обрання президентом. Реакцію американських політиків поки що можна розглядати лише гіпотетично. Поки що невідомо, як усе відбуватиметься. Україна до просування своїх інтересів може залучити відомих американських політиків, щоб план Києва потрапив в американський передвиборчий процес. І тоді реакцію буде прогнозувати ще набагато важче", - резюмував політолог.

Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.



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