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Дізнаються Байден, Трамп і Гарріс: Зеленський анонсував план перемоги для України

Олексій Тесля
8 вересня 2024, 21:21
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Україна вже почала працювати над виконанням домовленостей із партнерами, каже президент.
Зеленський, Байден, Гарріс
Володимир Зеленський представить український план у США / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, president.gov.ua, Facebook/KamalaHarris

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що під час зустрічі з делегацією Конгресу США, зокрема, говорили про план перемоги для України.

Глава держави у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що повністю всі кроки плану українська сторона надасть президенту США Джо Байдену та обом кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Він також уточнив, що Україна вже почала працювати, щоб виконати всі домовленості з партнерами, отримані цього тижня, головним зараз є максимально зміцнити позиції українців, захист українських населених пунктів від російського терору.

відео дня

"Сьогодні вже почали працювати, щоб виконати всі домовленості з партнерами, які ми отримали цього тижня. Засідання Рамштайн, зустрічі в Німеччині, зустрічі в Італії, окремо міністр оборони України і наші військові працювали у Франції, у Британії, також у Німеччині. Дуже розраховуємо на результат від розмови з міністром оборони Сполучених Штатів постійно", - сказав президент.

Він також нагадав, що цього тижня провів важливі переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

За його словами, найважливіше завдання - це більше можливостей нашим воїнам на фронті на Покровському, Торецькому, Курахівському напрямках.

Президент додав, що "цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО - незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів у далекобійності".

Глава держави подякував усім у світі, хто допомагає Україні наближати безумовно необхідні кроки партнерів.

За оголошені кроки на засіданні Рамштайн та за іншу допомогу, що була узгоджена саме цього тижня президент відзначив Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію.

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Раніше у США анонсували новий пакет допомоги для України. Новий пакет військової допомоги збільшить можливості закрити потреби України.

Нагадаємо, Джо Байден відреагував на удар по Полтаві. Президент США засудив атаку по Полтаві та назвав її жахливою. Але у США заявили, що не змінили свою політику щодо ударів американською зброєю вглиб РФ.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів. Він вкотре підкреслив свою здатність припинити бойові дії ще до нового року.

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