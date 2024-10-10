Захід має сили закінчити війну в Україні вже сьогодні: Подоляк назвав умови

Замість розгляду "мирних ініціатив" західним партнерам варто наважитись на важливі кроки для встановлення справедливого миру.

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Росію потрібно дотиснути, щоб припинити її агресію назавжди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 36 ОБрМП ім. Михайла Білинського

У цивілізованого світу є можливість покласти край російській агресії в Україні і справедливо закінчити війну. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, не йдеться так звані "мирні ініціативи", які вигідні кремлівському диктатору Путіну. Наприклад, у ЗМІ ширилась ідея припинення вогню в Україні в обмін на гарантії безпеки від США та вступ України до Європейського Союзу.

Такі варіанти не розглядаються, як реальні для закінчення війни. Що насправді допоможе - це декілька важливих кроків, як от масштабування війни на території РФ, збільшення постачання зброї ЗСУ та дозвіл на удари вглиб РФ, які має зробити захід.

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Подоляк наголосив, що Росія продовжуватиме мілітаризацію, здійснюватиме політичний та пропагандистський тиск як по Україні, так і по Європі, якщо не буде її програшу.

Хто такий Михайло Подоляк? Михайло Подоляк - український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Можливість закінчення війни в Україні

Нагадаємо, офіційні представники України неодноразово заявляли, що говорити про мир та кінець війни можна лише на основі Формули миру, однак у ЗМІ з'явилося припущення, що наступ українських військових у Курській області відкрив "надійний третій шлях виходу з війни". Він уможливив переговори, в ході яких буде йти мова про обмін територіями.

Формула миру / Інфографіка: Главред

Напередодні Corriere della Sera писало, що Володимир Зеленський готовий до припинення вогню без визнання втрати територій в обмін на гарантії безпеки від США та прискорене членство в ЄС.

Раніше Financial Times опублікувало інформацію про те, що західні та українські офіційні особи нібито дійшли згоди, що основою для переговорів з Росією можуть стати сильні гарантії безпеки в обмін на тимчасовий контроль Росії над окупованими територіями. В ОП назвали це частиною ІПСО.

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