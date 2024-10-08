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Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки

Даяна Швець
8 жовтня 2024, 21:12
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Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко пояснив, чи реально Україна поступиться територіями в обмін на вступ до НАТО, як стверджують західні ЗМІ.
Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки
В ОП прокоментували поступки Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Нещодавно видання Financial Times опублікувало інформацію про те, що західні та українські офіційні особи дійшли згоди, що основою для переговорів з Росією можуть стати сильні гарантії безпеки в обмін на тимчасовий контроль Росії над окупованими територіями. Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко прокоментував цю інформацію.

Хто такий Сергій Лещенко?

Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.
Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).
Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).
У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

За його словами, зараз пропозиції НАТО в обмін на землі немає. Лещенко називає такі чутки інформаційним вкидом та частиною ІПСО.

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"Факт такий – ця тема ні з ким з вищих державних діячів країн НАТО не обговорювалась. І взагалі, вона звучить дещо наївно. З однієї сторони, НАТО - це Альянс 30 країн, але всі розуміють, що саме США є головним основоположником, на який всі опираються. Тоді про яке НАТО може йти мова, якщо, на жаль, зі сторони США немає згоди на використання дальнобійної зброї по російським воєнним базам, аеродромам? А також тим об’єктам, звідки потім злітають літаки, крилаті ракети, якими знищують громадян України?", - цікавиться Лещенко.

Як нагадує радник керівника Офісу Президента, у нас немає зі сторони США і інших членів НАТО готовності збивати силами ППО дрони, які знаходяться в 100 кілометрах від кордону, на території України, але які вже досягають сили ППО Альянсу.

До того ж, немає готовності країн НАТО тренувати більше пілотів F-16. Союзники аргументують це тим, що начебто є якась черга і українські пілоти повинні чекати поруч з тими країнами, які не перебувають в стані війни. Немає готовності зі сторони США передавати свої F-16.

Тому, як підсумовує радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, якщо є таких дефіцит рішучості вище перелічених питань, то про який вступ до НАТО України може йти мова? А особливо в умовах повномасштабної війни.

"З іншої сторони, навіть якби це звучало – де має пройти лінія, з якої наступає режим "парасольки" над Україною зі сторони НАТО? У нас сьогодні є активні бойові дії в Донецькій області, в Курській. Чи розповсюджується мандат НАТО на Курщину? Є дуже багато питань без відповіді. Тому ми маємо справу або з вкидом, або з чиїмись бажаннями, які транслюються в ефірі. Однак офіційно це ні з ким не обговорюється.", - резюмував Лещенко.

Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки
План перемоги Зеленського / Инфографика Главреда

Кінець війни в Україні - останні обговорення

Напередодні видання Financial Times заявило, що рішення про переговори з РФ ухвалено. Як йдеться в заяві, Україна, ймовірно, погодиться встановити оборонний кордон та утриматися від постійного розміщення військ або ядерної зброї на своїй території, якщо не виникне загрози нападу.

Своєю чергою радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. В той же час протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру

Водночас у Берліні підтвердили готовність до переговорів із Путіним. Берліні підтвердили готовність до переговорів із Путіним.

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