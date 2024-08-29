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"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

Анна Косик
29 серпня 2024, 22:04
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Право обирати, як використовувати матеріальну допомогу від Заходу після передачі озброєння і техніки має залишатися за Україною.
Петр Павел, F-16
Україна може визначати, як застосовувати F-16, отримані від партнерів / Колаж: Главред, фото: pixabay, Petr Pavel

Україна має використовувати озброєння, зокрема винищувачі F-16 так, як вважає за потрібне. Про це, як повідомляє видання Novinky, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Якщо, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні у захисті від агресії та допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то це справа України, як використовувати ці постачання зброї", - сказав він.

Павел наголосив, що якби країна-агресор Росія не вторглась на територію України, ЗСУ не довелося б атакувати будь-які цілі в РФ. До того ж, у Росії є людина, яка може закінчити війну в будь-яку секунду.

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"Головна карта в руках у президента Путіна. Він може покласти край війні відразу", - підкреслив президент Чехії.

Що таке Novinky?

Novinky — чеський новинний веб-сайт, заснований у 1998 році. Станом на 2008 рік це був найвідвідуваніший веб-сайт новин у країні разом із сервером iDnes. У 2010 і 2011 роках це був найбільш відвідуваний сервер новин у Чеській Республіці, пише Вікіпедія.

'Покласти край війні': Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел
F-16 / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари ЗСУ по території Росії - заяви іноземних лідерів

Нещодавно представник Італії заявив, що позиція країни з цього питання не змінилася і Україні не дозволять завдавати ударів переданою зброєю по території Росії.

Натомість напередодні Данія вирішила дозволити Україні використовувати свою зброю в Курській операції проти російських окупантів. Країна не бачить ніяких проблем в тому, щоб дозволити українцям бити данською зброєю по РФ, адже це "частина самооборони".

Нагадаємо, Німеччина, за даними іноземних ЗМІ, приєдналася до Сполучених Штатів, дозволивши Україні використовувати зброю далекого радіусу дії для ураження певних цілей на території РФ.

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війна в Україні Чехія F-16 Петр Павел новини України та світу
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