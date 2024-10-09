Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

Ангеліна Підвисоцька
9 жовтня 2024, 00:24
36
У ЗМІ називають надійним третій шлях виходу з війни, який з'явився на фоні наступу ЗСУ на Курську область.
В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі
В України з'явився третій шлях виходу з війни / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Наступ українських військових у Курській області відкрив "надійний третій шлях виходу з війни". Він уможливив переговори, в ході яких буде йти мова про обмін територіями. Про це повідомляє Foreign Policy.

Цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключеною, однак повна перемоги поки малоймовірна.

"Україна і Росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Претендувати на перемогу не зможе і Москва, поки українські військові будуть на території РФ.

"Окупувавши російську територію, принаймні теоретично, Київ створив прецедент, яким він може завершити війну на свою користь", - йдеться у повідомленні.

Наступ на Курську область - останні новини

Раніше Defense Express писав, що українські військові розпочали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

За даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Мєдвєжого.

Як уточнювало видання Forbes, українські танки увійшли до Веселого не пізніше суботи, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на ймовірне місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її із землею.

Нагадаємо, щоб "вибити" ЗСУ з Курської області, країна-агресорка РФ зібрала угруповання чисельністю 40 тисяч осіб. Однак російські окупанти діють нераціонально на цьому напрямку, тому для витіснення українських воїнів їм потрібно 80-100 тисяч осіб, упевнений генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Більше
В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

00:24Україна
Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

23:55Аналітика
РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

22:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мити унітаз "більше не доведеться": що потрібно покласти в туалетний бачок

Мити унітаз "більше не доведеться": що потрібно покласти в туалетний бачок

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП

Мрії стануть реальністю: 4 знаки зодіаку, які досягнуть шаленого успіху у листопаді

Мрії стануть реальністю: 4 знаки зодіаку, які досягнуть шаленого успіху у листопаді

Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК розповіли, що змінилося

Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК розповіли, що змінилося

Повістки в Україні почали вручати по-новому: в ТЦК розповіли, що передбачається

Повістки в Україні почали вручати по-новому: в ТЦК розповіли, що передбачається

Останні новини

00:24

В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

00:23

Відома співачка вперше озвучила ім'я свого чоловіка: "Хороший, добрий"

08 жовтня, вівторок
23:55

Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

22:41

РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

22:36

Купатимуться в коханні: для яких знаків зодіаку жовтень стане доленосним

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
22:24

В Україні стався землетрус: у якій області був епіцентр

22:01

Увірветься низка проблем і невдач: що не можна робити 9 жовтня - прикмети

21:46

Від тухлих яєць до газу: 7 неприємних запахів в авто, які свідчать про небезпеку

21:27

Каструлі сяятимуть, як нові: блогер поділилась простим способом, як відмити нагарВідео

Реклама
21:12

Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки

20:56

Операція та психлікарня: Анна з дуету Anna Maria розповіла про чоловіка-воїна

20:43

Удар по нафтобазі у Феодосії спровокує перебої з паливом у Криму - експерт

20:34

У Берліні підтвердили готовність до переговорів із Путіним і назвали умову

20:21

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

20:16

Технічні проблеми у польоті: з літаком Лукашенко стався інцидент

20:11

5 запитань, відповідь на які дадуть лише найкмітливіші

19:57

У Міжнародний день вареників: Тімур Мірошниченко поділився улюбленим маминим рецептом

19:39

Кучерява білявка: Катерина Кухар здивувала знімками з юності

19:34

Потепління буде коротким: коли в Україну повернуться сильні зливи і холоднеча

19:21

За ціною золота: ціни на картоплю можуть зрости вдвічі - прогноз аналітика

Реклама
19:18

Росіяни самі збили БПЛА "Охотник" на Донбасі: у Forbes дізналися причину

19:11

Відновлення протестів на кордоні з Україною: Польща може знову "взятися за старе"

18:54

У листопаді не відбудеться Другий саміт миру: у чому причина

18:39

Господиням на замітку: як легко "відклеїти" пергамент від випічкиВідео

18:19

Дуже важливі доповіді: що обговорювали на засіданні Ставки Зеленського

18:18

"Вартувало починати все не по Курщині": експерт озвучив дві головні помилки ЗСУ

18:09

167 млн від держави замість партії "Євросолідарність" освоїли фірми Порошенка та його соратників - ЧЕСНО

18:06

Дозвіл Заходу на удари вглиб РФ: у Раді дали несподіваний прогноз

18:04

"Рамштайн" у Німеччині: Байден різко змінив плани на поїздку

17:59

"Шахеди" пролетіли біля ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС: РФ може готувати удари

17:30

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба знайти 3 сови серед курчат

17:27

Переживуть усю зиму: 5 овочів, які варто посадити у жовтні

17:21

РФ дуже скоро може взяти оперативну паузу на фронті: експерт назвав місяць

17:19

Угорщина блокує кредит ЄС для України у $50 мільярдів до листопада: чекає на Трампа

17:11

Є загиблі та поранені: Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові - що відомо

17:09

Перенесення війни на територію РБ: Лукашенко раптом став підлещуватися до Зеленського

16:49

Буде потужний сигнал Києву: що станеться перед "Рамштайном"

16:37

Поховала доньку та онуку: померла мама Вітні Г'юстон

16:33

Підрив Каховської ГЕС відкрив шлях ЗСУ до ЗАЕС: може початися наступ - Світан

16:29

Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

Реклама
16:24

Як відучити котів гадити у клумбах: фахівці розкрили дієвий метод

16:21

Тиха загроза на дорозі: механік закликав водіїв перевірити одну деталь в авто восени

16:09

Експерт про річницю підриву СБУ Кримського мосту: Подія, яка досі впливає на хід війни

15:42

Нафтобазу в Феодосії атакували ракетами ATACMS: введено надзвичайний стан - ЗМІ

15:35

Путін вивів комплекс "Ярс" на чергування спеціально до "Рамштайну": що це означає

15:25

Наші втрати значно менші, ніж російські: експерт пояснив цікаві зміни на фронті

15:25

Як прибрати вапняний наліт у чайнику: потрібен лише один інгредієнтВідео

15:15

Водії можуть легко сплутати: що означають сині дорожні знаки зі стрілками

15:12

Рік без Ніни Матвієнко: який зараз вигляд має могила легенди

15:10

"Є результати": в 3 ОШБр розповіли нові деталі успішного контрнаступу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти