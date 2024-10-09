В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

У ЗМІ називають надійним третій шлях виходу з війни, який з'явився на фоні наступу ЗСУ на Курську область.

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В України з'явився третій шлях виходу з війни / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Наступ українських військових у Курській області відкрив "надійний третій шлях виходу з війни". Він уможливив переговори, в ході яких буде йти мова про обмін територіями. Про це повідомляє Foreign Policy.

Цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключеною, однак повна перемоги поки малоймовірна.

"Україна і Росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні", - йдеться у повідомленні. відео дня

Претендувати на перемогу не зможе і Москва, поки українські військові будуть на території РФ.

"Окупувавши російську територію, принаймні теоретично, Київ створив прецедент, яким він може завершити війну на свою користь", - йдеться у повідомленні.

Наступ на Курську область - останні новини

Раніше Defense Express писав, що українські військові розпочали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

За даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Мєдвєжого.

Як уточнювало видання Forbes, українські танки увійшли до Веселого не пізніше суботи, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на ймовірне місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її із землею.

Нагадаємо, щоб "вибити" ЗСУ з Курської області, країна-агресорка РФ зібрала угруповання чисельністю 40 тисяч осіб. Однак російські окупанти діють нераціонально на цьому напрямку, тому для витіснення українських воїнів їм потрібно 80-100 тисяч осіб, упевнений генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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