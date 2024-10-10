Україна 'готова припинити вогонь на фронті': у Зеленського відреагували на заяву ЗМІ

Радник Зеленського спростував інформацію італійських ЗМІ щодо готовності України зупинити бойові дії на фронті в обмін на гарантії США та членство в ЄС.

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В ОП відреагували на заяви ЗМІ про готовність припинити вогонь на фронті / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Італійське видання Corriere della Sera опублікувало матеріал, де зазначається, що нібито Володимир Зеленський готовий до припинення вогню без визнання втрати територій в обмін на гарантії безпеки від США та прискорене членство в ЄС. Проте радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію у коментарі українським ЗМІ, передає "Главком".

Він наголосив на важливості Формули миру для досягнення справедливого миру в Україні.

"І саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", – повідомив Литвин. відео дня

Радник підкреслив, що план перемоги, який найближчим часом буде представлений Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, слугуватиме інструментом для просування реалізації "Формули миру".

Що відомо про план перемоги України / Інфографіка Главред

Що цьому передувало

За інформацією Corriere della Sera, основною метою візиту Зеленського до країн Європи є отримання гарантій прискореного вступу до ЄС. Також Україна прагне переконатися, що США готові забезпечити безпеку за аналогією до моделей захисту для Японії, Південної Кореї та Філіппін.

"Він (Зеленський – ред. ) був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту без визнання нових кордонів в обмін на деякі зобов'язання з боку Заходу", – йдеться у матеріалі.

Водночас повідомляється, що після нещодавньої операції ЗСУ в Курській області Путін розглядає можливість переговорів як малоймовірну.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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