Залужний, Резніков та інші: Зеленський розповів, як пройшло засідання Ставки

Як каже президент України, Ставка Верховного Головнокомандувача цього разу пройшла в розширеному форматі.

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Головком ЗСУ Залужний, як каже президент Зеленський, доповідав про ситуацію на фронті / колаж Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Ставка Розширена. Дві години - для обговорення основних викликів. Перше - захист ЗАЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатому" Котіна та директора ХАЕС Козюру. Друге - ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова і Наєва. Главком розпорядження посилювати Північ. Третє - подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка. Доповіді: командувач силами логістики Гуляк, Мінстратегпром - Камишин, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков", ‒ сказав він.

Контрнаступ ВСУ

В Інституті вивчення війни нещодавно повідомляли, що Збройні сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

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Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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