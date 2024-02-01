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"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

Яна Ставська
1 лютого 2024, 17:29
Через те, що Банкова дає дуже обережні коментарі з приводу чуток про звільнення Залужного, у колі експертів зростає впевненість, що відхід чинного Головнокомандувача від управління фронтом - невідворотній.
залужный, зеленский
ЗМІ писали про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним з листопада 2023 року / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ОП

Ввечері, 29 січня, українські соцмережі ледь не "розірвала" інформація про нібито уже ухвалене рішення президента Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Однак ця інформація врешті не підтвердилась - прес-секретар глави держави Сергій Никифоров її спростував.

Чутки про конфлікт між Залужним і Зеленським "ходили" мережею віддавна - відколи Головнокомандувач опублікував у The Economist свій прогноз щодо затяжної російсько-української війни - і загострилися у пресі після весняно-літньої контрнаступальної операції, результати якої не виправдали очікувань Заходу. Главред зібрав основні факти щодо долі Залужного, відомі наразі.

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Звільнення Головнокомандувача "відтермінували"

Після появи у ЗМІ нових чуток про "указ" Зеленського звільнити Залужного газета Financial Times, опираючись на чотири поінформовані джерела, підтверджувала нібито ухвалене рішення. А проте, за інформацією видання, указ оприлюднити в той же вечір, 29 січня, завадив "злив" інсайду в ЗМІ.

Залужному нібито пропонували посаду радника з питань оборони, але він відмовився.

Водночас CNN 1 лютого стверджував, що рішення Зеленського опублікують вже "за кілька днів".

На місце Залужного - два кандидати

BILD, своєю чергою, писав, що Зеленський начебто "передумав" звільняти Залужного після того, як за Головнокомандувача заступилися глава ГУР Кирило Буданов та генерал, командувач Східним угрупуванням ЗСУ Олександр Сирський.

Останнього за його "лояльність", пише видання, Зеленський розглядав на місце Залужного.

Валерій Залужний має велику підтримку серед генералів за його "гуманність" і за те, що чинний Головнокомандувач "близький до військ", підсумовує видання.

Крім того, у ЗМІ також зʼявлялась інформація, що і Кирило Буданов розглядається Банковою як потенційний претендент на таку високу армійську посаду. Сам глава розвідки ніяк чутки не коментує та обмежився короткою фразою.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов в коментарі CNN.

На думку політолога Володимира Фесенка, "відставка Залужного - це лише питання часу і обставин". Банкова оголосить про рішення, як тільки знайде кандидата на місце Головнокомандувача.

"Президент може приймати будь-які рішення"

В Офісі президента ні спростували, ні підтвердили чутки про підписаний указ Зеленського щодо Залужного. Радник керівника ОП Михайло Подоляк тільки зазначив, що "президент може приймати будь-які рішення".

"Це вертикаль Верховного головнокомандувача. Я взагалі не розумію, в чому тут дискусія "звільнить-не звільнить" і так далі. Є вертикаль конкретна, де є президент, який призначає менеджерів. Одним з таких призначених президентом менеджерів є головнокомандувач (ЗСУ - ред.)", - казав Подоляк напередодні.

Зеленський до Залужного: памʼятати про ієрархію

Сам Зеленський останні публікації ЗМІ щодо Залужного ніяк не коментував. Понад те, у той же вечір, коли зʼявилась інформація про нібито ухвалене рішення щодо звільнення Головнокомандувача, президент записав чергове вечірнє звернення, де жодним словом не обмовився про Залужного.

А проте глава держави реагував на старі чутки. Наприклад, у листопаді 2023 року (саме тоді зʼявилась стаття головкома про подальші бойові дії) Зеленський закликав військових, натякаючи на Залужного, "не втручатися у політику і памʼятати про ієрархію".

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він повинен йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою або виборами, то в своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - висловився тоді Зеленський.

Ризики усунення чинного Головнокомандувача

У публікації Financial Times журналісти нагадували, що у Залужного - висока підтримка як серед військових, так і серед цивільного населення.

І справді, згідно з нещодавнім опитуванням, близько 72% українців негативно поставилися б до рішення звільнити Залужного. Позитивно оцінюють таку можливість лише 2% респондентів. Причому не підтримують потенційне рішення 71% тих, хто довіряє Зеленському.

FT також наголошувала, що усунення Залужного від управління військом сильно вдарить по бойовому духу українських захисників.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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ЗСУ Володимир Зеленський Валерій Залужний
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