'Президент може приймати будь-які рішення': в ОП прокоментували 'звільнення' Залужного

Для того, щоб уникнути стагнації на фронті, Зеленський хоче розуміти, які саме тактичні дії планує здійснювати армія.

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Подоляк прокоментував чутки про звільнення Залужного / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, zsu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський як Верховний головнокомандувач несе повну відповідальність за ситуацію на фронті. Він має право ставити питання про тактичні дії армії та їх вплив на війну. Питання стосунків між Зеленським і Залужним не потребує політизації, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

"Це вертикаль Верховного головнокомандувача. Я взагалі не розумію, в чому тут дискусія "звільнить-не звільнить" і так далі. Є вертикаль конкретна, де є президент, який призначає менеджерів. Одним з таких призначених президентом менеджерів є головнокомандувач (ЗСУ - ред.)... Головне, що хоче президент, наскільки я розумію сьогодні, він хоче розуміти, а що з цією війною далі...які тактичні дії, як будуть змінюватися події на фронті, які відповідні інструменти. І це ж хочуть бачити наші партнери. Президент може такі питання ставити? Безумовно. Потрібно, щоб їх ставили", - зазначив Подоляк.

За його словами, президент несе повну відповідальність за війну загалом. Для того, щоб уникнути стагнації на фронті, Зеленський хоче розуміти, які саме тактичні дії планує здійснювати армія.

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"Сьогодні одні тактичні дії, завтра інші тактичні дії, які поліпшують наші позиції. Тому що якщо ми постійно одне й теж саме будемо бачити на лінії фронту - це ж буде і психологічно впливати на країну, і психологічно впливати на наших партнерів", - додав він.

Подоляк також вважає, що дискусія про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є незрозумілою.

"Президент, як Верховний головнокомандувач, має нести повну відповідальність за те, що відбувається і на лінії фронту, і у війні загалом, для цього він має право приймати будь-які рішення", - підсумував Подоляк.

Чутки про відставку Валерія Залужного

Нагадаємо, 29 січня в Мережі з'явилась інформація про звільнення генерала Валерія Залужного з посади Головкома ЗСУ. Проте прессекретар президента Сергій Нікіфоров спростував чутки і запевнив, що Зеленський не звільняв Залужного.

Як повідомляв Главред, 30 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою на своїй сторінці у Facebook, натякаючи, що продовжує командувати військами та розвіюючи чутки про свою відставку. У коментарях українці висловили підтримку та віру в перемогу.

Видання Financial Times 30 січня оприлюднило інформацію про те, що президент Зеленський планує звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, що може спровокувати занепокоєння серед західних партнерів. Зеленський пропонував Залужному іншу посаду, але той відмовився. Рішення щодо Залужного, за даними видання, вже ухвалено, але поки не оголошено офіційно.

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