Буданов відповів на чутки про його призначення на посаду Залужного

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов не став коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.
Раніше в CNN із посиланням на джерела повідомили, то указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. Буданова нібито розглядають як можливу заміну.
Журналісти пишуть, що головний розвідник України не став обговорювати ці повідомлення.
"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.
Чутки про відставку Залужного
Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ.
Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.
Того ж вечора Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок не сказав жодного слова про Залужного.
Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".
Тим часом Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.
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