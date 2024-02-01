Буданов відповів на чутки про його призначення на посаду Залужного

Західні ЗМІ стверджують, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікують до кінця тижня.

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Кирило Буданов не став коментувати чутки про його призначення на місце Залужного / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов не став коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

Раніше в CNN із посиланням на джерела повідомили, то указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. Буданова нібито розглядають як можливу заміну.

Журналісти пишуть, що головний розвідник України не став обговорювати ці повідомлення.

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"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.

Чутки про відставку Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ.

Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Того ж вечора Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок не сказав жодного слова про Залужного.

Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".

Тим часом Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

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