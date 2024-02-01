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Зеленський хотів звільнити Залужного, але передумав: проти виступили два генерали - Bild

Анна Ярославська
1 лютого 2024, 12:41
Зеленський нібито хотів призначити генерала Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. При цьому багато генералів віддають перевагу Залужному.
Зеленський, Залужний, Сирський, Буданов
Зеленський справді хотів звільнити Залужного, однак проти виступили Буданов і Сирський / Фото: t.me/osirskiy, УНІАН, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський хотів звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський. Про це пише Bild із посиланням на свої джерела.

Видання цитує військового експерта Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, який стверджує, що Зеленський нібито хотів призначити генерала Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ, "тому що він більш лояльний до президента". Водночас багато інших генералів віддають перевагу Залужному, оскільки його вважають "більш гуманним" і "ближчим до військ".

"Їхній опір призвів до скасування рішення президента протягом години в понеділок", - пише Bild.

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Журналісти зазначають, що "Зеленський, всупереч волі Залужного, дозволив утримати Бахмут на початку літа 2023 року, тим самим зв'язавши сили для українського контрнаступу на півдні. Незабаром після цього Бахмут упав, і український контрнаступ провалився".

Bild також стверджує, що Залужний хотів вивести війська з Авдіївки кілька тижнів тому, щоб вирівняти фронт і полегшити оборону.

"Зеленський відмовився і замість цього 30 грудня особисто поїхав у місто, щоб сприяти його захисту. Але російські війська продовжують наступати - і тепер існує загроза другого Бахмута", - йдеться у статті.

Німецький експерт з безпеки Ніко Ланге з Мюнхенської конференції з безпеки сказав Bild, що "чутки про конфлікти між Зеленським і Залужним завдають шкоди Україні".

"Було б мудро, якби Зеленський і Залужний з'явилися зараз разом і поклали край цим дебатам", - сказав Ланге.

Чутки про відставку Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкому ЗСУ.

Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".

Тим часом Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Тим часом начальник української військової розвідки Кирило Буданов відмовився коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного.

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