Зеленський може звільнити Залужного за кілька днів - CNN

Розбіжності між президентом і головкомом ЗСУ нібито виникли після провалу українського контрнаступу 2023 року.

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Володимир Зеленський може підписати указ про звільнення Залужного до кінця тижня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Офіс президента

Указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.

"Популярного головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч до Офісу президента в понеділок і повідомили, що його звільняють (...) Офіційного оголошення не було зроблено, а це означає, що Залужний все ще перебував на своїй посаді станом на вечір середи, проте до кінця тижня очікується президентський указ", - пише видання.

Чутки про зустріч і нібито звільнення Залужного з'явилися в понеділок увечері. Розбіжності між президентом Зеленським і головкомом ЗСУ Залужним нібито виникли після провалу українського контрнаступу 2023 року.

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"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як безвихідну ситуацію в інтерв'ю та есе для журналу The Economist у листопаді", - пише видання.

Чутки про відставку Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкому ЗСУ.

Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Видання з посиланням на джерело в РНБО зазначало, що Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився.

Того ж вечора Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок не сказав жодного слова про Залужного.

Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Жодного підпису до знімка воєначальник не додав. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".

У коментарях до посту українці написали багато слів підтримки Залужному.

Зазначимо, нещодавно було опубліковано результат опитування з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного. Близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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