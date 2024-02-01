Зеленський може звільнити Залужного за кілька днів - CNN

Указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.
"Популярного головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч до Офісу президента в понеділок і повідомили, що його звільняють (...) Офіційного оголошення не було зроблено, а це означає, що Залужний все ще перебував на своїй посаді станом на вечір середи, проте до кінця тижня очікується президентський указ", - пише видання.
Чутки про зустріч і нібито звільнення Залужного з'явилися в понеділок увечері. Розбіжності між президентом Зеленським і головкомом ЗСУ Залужним нібито виникли після провалу українського контрнаступу 2023 року.
"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як безвихідну ситуацію в інтерв'ю та есе для журналу The Economist у листопаді", - пише видання.
Чутки про відставку Залужного
Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкому ЗСУ.
Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.
Видання з посиланням на джерело в РНБО зазначало, що Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився.
Того ж вечора Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок не сказав жодного слова про Залужного.
Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Жодного підпису до знімка воєначальник не додав. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".
У коментарях до посту українці написали багато слів підтримки Залужному.
Зазначимо, нещодавно було опубліковано результат опитування з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного. Близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.
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