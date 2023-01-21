Закриють частину неба і можуть збивати крилаті ракети: у ЗСУ назвали переваги винищувачів F-16

У всіх країнах світу небо закривається винищувачами - системи ППО використовують більше для прикриття військових аеродромів, сказав Юрій Ігнат.

Бойові літаки F-16 допоможуть закрити частину неба України - Ігнат / Вікіпедія, Командування Повітряних сил України

Постачання Україні винищувачів F-16 могли б допомогти країні закрити частину неба від атак російських окупантів. Бойові літаки здатні збивати крилаті ракети. У всіх світових державах саме винищувачі перекривають небо, а ППО використовується для захисту військових аеродромів, критичної інфраструктури та урядових будівель. Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

В ефірі телеканалу Київ він розповів про те, що якщо Україна отримає винищувачі F-16, з'явиться можливість закрити частину неба. Причому літаки можуть полювати на ворожі крилаті ракети. Балістичні ракети винищувач знищувати не може.

"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і, якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", - пояснив Гнат.

Також він додав, що системи протиповітряної оборони використовуються державами для прикриття об'єктів більш локального значення. Серед них військові аеродроми, критична інфраструктури та урядові будівлі.

"Тому літаки там - більш основна частина ППО, ніж зенітні комплекси", - підкреслив Юрій Гнат.

Літаки F-16 для України

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра 20 січня заявив, що Кабмін розгляне можливості постачань Україні F-16, якщо такий запит піде з Києва.

Він підкреслив, що Амстердам вивчить питання "неупереджено", оскільки жодних "табу" на передачу Україні бойових літаків не існує.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що Штати на широкому рівні підтримають ініціативи країн-союзників з надання Україні винищувачів F-16. Вашингтон позитивно відреагує на будь-яку допомогу ЗСУ.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна очікує на позитивне рішення щодо надання бойової авіації за підсумками вже наступного Раммштайна. Нова зустріч очікується в середині лютого.

Дивіться відео Главред - Україні для перелому в повітрі потрібні винищувачі F-16

ППО для України: