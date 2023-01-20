"Жодна ППО ще не стикалася з такою загрозою": Коваленко розповів, чим страшні С-300 та С-400

Експерт підкреслив, що перехід російських окупантів на ЗРК С-300 та С-400 демонструє їхній відчай.

Коваленко розповів, чим небезпечні ЗРК С-300 та С-400 / скріншот

Повітряні сили ЗСУ наразі не мають можливості знищувати ракети, які окупанти пускають із ЗРК С-300 та С-400, адже вони дуже складні для ліквідації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначив Коваленко, Росія використовує комплекси С-300 та С-400 не за призначенням. С-300 та С-400 – це комплекси ППО, але росіяни використовують їх не для завдання ударів по повітряних цілях, а по поверхні.

"У них ще наприкінці весни виник дефіцит ракет тактичного та оперативно-тактичного рівня, таких як "Точка-У" та "Іскандер". Росіяни не могли їх використовувати у великій кількості, і саме тому почали переналаштовувати С-300 для завдання таких ударів. Тому що, на відміну від вищезгаданих ракет, Росія має велику кількість ракет до С-300 - у неї їх тисячі", - розповів експерт.

За його словами, мінус цих ракет у тому, що коли їх переналаштовують на завдання ударів по поверхні, значно погіршуються їхні характеристики. Вони стають неточними, і для щоб завдати точного удару, їх потрібно коригувати. Тобто потрібно, щоб був коригувальник, який знаходиться безпосередньо біля того обʼєкта, по якому треба завдати удару. Тому С-300 використовується на невеликій відстані, максимум – від 50 до 70 кілометрів. Бо чим більша відстань, тим менша точність.

Водночас Коваленко зауважив, що з С-400 ситуація інакша, бо ці ракети мають можливість завдання ударів на відстані до 200 кілометрів. Крім того, ці ракети теж мають невисоку точність.

"Тепер Росія почала їх використовувати для здійснення терористичних ударів (бо оскільки ракети не високоточні, їх просто спрямовують у напрямку міст – куди саме "прилетить", нікого не хвилює) по Київщині та Києву, бо максимальна відстань польоту цих ракет дає таку змогу. Також їх можуть спрямовувати у бік Сум чи Чернігова", - пояснив військово-політичний оглядач.

Він підкреслив, що перехід росіян на ЗРК С-400 демонструє їхній відчай, бо вони не мають можливості реалізовувати більш масштабний вогневий вплив на Київ за рахунок авіаційних чи крилатих ракет.

"Саме тому вони використовують унікальний для російської армії ЗРК С-400, який вважається найсучаснішим і найдорожчим у Росії. Тобто цим Російська Федерація зайвий раз доводить, що їй не вистачає ресурсу. Але нам у їхньому збитті це жодним чином не допомагає, бо для їхнього знищення у нас немає відповідних систем", - зазначив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Експерт наголосив, що станом на сьогодні жодна з сучасних систем ППО ще не стикалася з такою загрозою. Фактично це перший випадок, коли ЗРК з елементами ППО використовують для завдання ударів по поверхні.

"Тому сказати, який саме комплекс західного зразка може бути ефективним для знищення таких ракет, неможливо. Необхідні відповідні випробування. Більше того, я не виключаю, що навіть західні зразки ЗРК не можуть гарантувати високої ефективності протидії цим ракетам, бо їхнє знищення дуже специфічне. Як і алгоритми їхній протидії", - резюмував він.

Росіяни б'ють по Україні з установок С-300 і С-400

Нагадаємо, раніше раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія свідомо завдає ударів по Україні з установок С-300 і С-400. Окупанти знають, що українським військам ППО складно їх збивати.

Ігнат наголосив, що російські зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, якими агресор Росія завдає ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Їх потрібно знищувати ще на тих позиціях, звідки вони завдають свої удари.

Він також підкреслив, що існує подальша загроза ударів з С-300 та С-400 по Києву. Але надалі будуть вжиті певні заходи, які стосуються північного напрямку, щоб уникати цього. Ігнат також зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО, оскільки небо над Україною не можна закрити тією кількістю ППО, яку передали міжнародні партнери.

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