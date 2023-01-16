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Росія завдає ударів з С-300 і С-400, Україні потрібно знищувати їх там, звідки вони б'ють - ЗСУ

16 січня 2023, 18:16
Країна-окупант Росія має дефіцит балістичних ракет - у агресора залишилося менше 100 ракет Іскандер, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Гнат, З-400
На сході України до місць розташування С-400 відстань становить 150 км - Ігнат / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Російські зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, якими агресор Росія завдає ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Їх потрібно знищувати ще на тих позиціях, звідки вони завдають свої удари. Застосування цих ЗРК свідчить про те, що у окупантів дефіцит балістичних ракет – тих же ракет Іскандер залишилося менше 100. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що ракети установок С-300 і С-400 потрібно знищувати на тих позиціях, де вони знаходяться. На сході України відстань до локацій їх розташування становить 150 кілометрів.

"Ракети С-300 і С-400 становлять загрозу, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На сході це до 150 км", - сказав Гнат.

За його словами, окупанти РФ все частіше стали застосовувати такі ракети по цілях на землі через те, що у них дефіцит балістичних ракет. Згідно з даними розвідки, у росіян залишилося менше 100 ракет Іскандер. З С-300 вони завдають ударів тому, що їх багато на складах. До того ж Росія сама виробляє такі ракети.

Також Юрій Ігнат підкреслив, що С-400 є новим комплексом, яким агресор Москва дуже пишається. Дальність пуску - сотні кілометрів. Саме тому такі установки, як і С-300, становлять серйозну загрозу для України.

Раніше Ігнат заявив, що ворог Росія свідомо завдає ударів по Україні з установок С-300 і С-400.

Окупанти знають, що українським військам ППО складно їх збивати. За його словами, є подальша загроза Києву від комплексів С-300. На північному напрямку будуть вжиті заходи, щоб її уникнути.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів С-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з С-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 грудня.

Дивіться відео ТСН - наслідки ударів окупантів РФ по Києву 14 Січня

Війна Росії проти України:

новини Києва С-300 С-400 війна Росії та України Юрій Ігнат
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