glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна очікує на отримання авіації від Заходу: наступний Рамштайн буде вже в середині лютого

21 січня 2023, 18:39
Зустріч 20 січня стала "бронетанковим Рамштайном" – Україна отримає від західного світу необхідні озброєння, сказав заступник голови ОП Андрій Сибіга.
F-16
Сподіваємося, наступний Рамштайн буде авіаційним - Офіс президента / Вікіпедія

Восьма зустріч у форматі Рамштайн створить нову реальність. Україна отримає від Заходу всі необхідні озброєння. За підсумками наступного засідання Київ очікує на отримання бойової авіації. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що восьмий Рамштайн можна неофіційно назвати "бронетанковим". Зустріч призведе до створення нової реальності.

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном", - зазначив Сибіга.

Чиновник переконаний в тому, що Україна вже незабаром отримає все необхідне озброєння, в тому числі танки і бронетехніку. Після проведення наступного Рамштайна (воно заплановане на середину лютого, про що повідомляв міністр оборони Олексій Резніков, - ред.), Київ розраховує отримати бойову авіацію.

"І ми теж дуже сподіваємося. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційним", - підкреслив Андрій Сибіга.

Зеленський звернувся до учасників восьмого Рамштайна і закликав швидше надати Україні озброєння

Підсумки зустрічі Рамштайн-8

На американській військовій базі Рамштайн в Німеччині 20 січня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України. Країни-партнери оголосили новий пакет підтримки Києва. Україна отримає засоби протиповітряної оборони з ракетами до них, бронетранспортери, бойові машини піхоти, позашляховики, вертольоти, гаубиці, СПУ, снаряди і танки.

Однак рішення щодо постачання Україні Leopard так і не було ухвалено. Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що є аргументи "за" і "проти" реалізації такої ініціативи. У Бундестазі через ситуацію, що склалася, розкритикували канцлера Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підсумками зустрічі Рамштайн-8 зможе зміцнитися. Однак, за його словами, за отримання танків Leopard Києву ще доведеться поборотися.

Загроза наступу Росії:

Офіс президента війна Росії та України Рамштайн зустріч
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:48

"Ми давно про це говоримо": РФ піде в новий наступ вже навесні - Резніков

18:39

Україна очікує на отримання авіації від Заходу: наступний Рамштайн буде вже в середині лютогоВідео

18:23

Гороскоп на завтра 22 січня: Стрільцю і Скорпіону - поганий день, Водолію - порожнечаВідео

18:19

Панцир-С1 на даху: ППО на Росії стає дедалі більш дірявоюПогляд

18:16

Чому не можна 22 січня нікому чіпати голку: прикмети і що не можна робитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:14

188 тисяч: Росія втратила величезну кількість окупантів - американська розвідкаВідео

17:34

"Путін розуміє, що назад дороги немає": у ГУР заявили, що Росія готується до затяжної війниВідео

17:30

Що ви побачили першим: тест по картинці розкриє приховану сторону вашої особистостіВідео

17:29

"Путін чудово відпрацював у стилі Сталіна": диктатора РФ не "скинуть" до поразки у війні – генералВідео

Реклама
16:41

Медведєв спалахнув новим абсурдом і назвав напад Росії на Україну "вітчизняною війною"Відео

16:40

Іноагентів прибуло: ще одна російська співачка в списку

16:28

Законні цілі для ЗСУ: військовий експерт розкрив тактику ударів по території РФВідео

16:17

Неможливо стримати емоцій: Зеленський розплакався під час прощання з МонастирськимФотоВідео

15:42

"У мене до вас є питання": Пригожин зганьбився, написавши дивного "офіційного" листа для СШАВідео

15:42

Міноборони вляпалося в скандал з дикими накрутками на закупівлях продуктів для військових - ЗМІВідео

14:53

Російські окупанти намагалися увірватися в Сумську область: що про це відомоВідео

14:36

Путіна можуть прибрати: генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у РФВідео

14:22

"Йому навіки 38": на фронті загинув український чемпіон з дзюдо та самбоФото

14:15

Часто не можуть самі прийняти рішення: імена чоловіків, які шукають жінку, як їхня мамаВідео

13:56

ЗСУ виб'ють окупантів з Криму: американський генерал спрогнозував терміниВідео

Реклама
13:48

Гроші потечуть рікою: знаки зодіаку, які розбагатіють у 2023 роціВідео

13:31

РФ планує фінальний штурм Києва: американський військовий експерт назвав терміниВідео

13:24

"Думайте швидше": у Зеленського заявили, що "нерішучість деяких країн вбиває українців"Відео

12:49

США дають "зелене світло" на передачу Україні винищувачів F-16Відео

12:48

ППО в Україні не може перехопити російські ракети Х-22: експерт назвав причиниВідео

12:37

Як склянка води у мікрохвильовці врятує вашу техніку: секрет, про який ви і не здогадуєтеся

12:01

Як швидко прибрати лід зі сходинок: 3 ефективні способи, щоб позбутися небезпечної "ковзанки"

11:45

"Дістанемо до Москви та Уралу": РФ можуть загрожувати далекобійні ракети – МаломужВідео

11:44

Чехія заперечила, що передасть Україні танки Leopard, які отримала замість Т-72Відео

11:18

ЗСУ йдуть вперед і просувають лінію фронту до Кремінної – ГайдайВідео

11:03

"Путін – фейк": у Зеленського пояснили заяву про те, що диктатор РФ може бути неживийВідео

10:41

"Оперативний дублер" напохваті: Фейгін розповів про двійників ПутінаВідео

10:13

До України не доїде: у Сибіру горить нафтобаза, паливо з якої мали відправити окупантамВідео

10:00

З Днем Соборності України 2023: патріотичні привітання в картинках і листівках

10:00

Кроляча лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодіаку, яким точно пощастить в 2023 році

09:53

Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експертВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 21 січня 2023: Рибам - гармонія, Дівам - емоційність, Тельцям - романтика

09:35

РФ готується бити ракетами по Україні: Сили оборони назвали ймовірні ціліВідео

09:22

Танки потрібні Україні зараз, щоб зупинити запланований наступ РФ – посол в СШАВідео

09:12

Угорський історичний парадоксПогляд

Реклама
08:59

"Втомилися від цього шоу, відправляйте танки Україні": сенатори США жорстко "наїхали" на ФРНВідео

08:39

Злякалися не дронів: в ISW пояснили, навіщо в Москві поставили комплекси ППО на будинкахВідео

08:33

Самі собі робимо гірше: 6 помилок під час прибирання, які приведуть до жахливих наслідків

08:30

Розгадка таємниці виявилася несподіваною: навіщо водії тримають в машині содуВідео

08:06

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: окупанти відступають біля Сватового – ISWВідео

07:10

Як зекономити на пральному порошку: на цей саморобний засіб ви витратите лише копійки

06:59

Коли Україна зможе збивати ракети Х-22Погляд

06:58

Обіймайтеся цілий день: привітання з Днем обіймів у віршах і картинках для ваших коханих

06:00

Коли День Соборності України 2023: дата та історія свята

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 23-29 січня: Овнам - запаморочливий успіх, Рибам - впливовість

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти