Україна очікує на отримання авіації від Заходу: наступний Рамштайн буде вже в середині лютого

Зустріч 20 січня стала "бронетанковим Рамштайном" – Україна отримає від західного світу необхідні озброєння, сказав заступник голови ОП Андрій Сибіга.

Сподіваємося, наступний Рамштайн буде авіаційним - Офіс президента / Вікіпедія

Восьма зустріч у форматі Рамштайн створить нову реальність. Україна отримає від Заходу всі необхідні озброєння. За підсумками наступного засідання Київ очікує на отримання бойової авіації. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що восьмий Рамштайн можна неофіційно назвати "бронетанковим". Зустріч призведе до створення нової реальності.

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном", - зазначив Сибіга.

Чиновник переконаний в тому, що Україна вже незабаром отримає все необхідне озброєння, в тому числі танки і бронетехніку. Після проведення наступного Рамштайна (воно заплановане на середину лютого, про що повідомляв міністр оборони Олексій Резніков, - ред.), Київ розраховує отримати бойову авіацію.

"І ми теж дуже сподіваємося. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційним", - підкреслив Андрій Сибіга.

Зеленський звернувся до учасників восьмого Рамштайна і закликав швидше надати Україні озброєння

Підсумки зустрічі Рамштайн-8

На американській військовій базі Рамштайн в Німеччині 20 січня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України. Країни-партнери оголосили новий пакет підтримки Києва. Україна отримає засоби протиповітряної оборони з ракетами до них, бронетранспортери, бойові машини піхоти, позашляховики, вертольоти, гаубиці, СПУ, снаряди і танки.

Однак рішення щодо постачання Україні Leopard так і не було ухвалено. Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що є аргументи "за" і "проти" реалізації такої ініціативи. У Бундестазі через ситуацію, що склалася, розкритикували канцлера Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підсумками зустрічі Рамштайн-8 зможе зміцнитися. Однак, за його словами, за отримання танків Leopard Києву ще доведеться поборотися.

Загроза наступу Росії: