Захоплення України та вбивство Зеленського: нові дані про плани Путіна перед вторгненням

Володимир Путін ретельно планував війну з Україною / Фото УНІАН

Стали відомі нові деталі підготовки РФ до масштабного вторгненню в Україну. Про плани Кремля розвідці США стало відомо ще в жовтні 2021 року.

У зв'язку з цим у президента Джо Байдена відбулася нарада вищого розвідувального, військового і дипломатичного керівництва. Про це пише Washington Post з посиланням на співрозмовників з числа високопоставлених офіційних осіб США, України, Європи і НАТО.

Що відомо про плани Путіна перед вторгненням

Плани Путіна передбачали захоплення більшої частини України. За даними розвідки, Путін планував провести велику стратегічну атаку на Україну одночасно з декількох напрямків:

росіяни хотіли напасти з півночі - по обидва боки від Києва;

частина сил мала рухатися на схід від столиці через українське місто Чернігів;

інша частина - обійти Київ із заходу, просуваючись на південь з Білорусі через природний зазор між "зоною відчуження" і болотистою місцевістю, що оточує Чорнобильську АЕС;

атака повинна була відбутися взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легко прохідною для танків;

російські війська повинні були прийти зі сходу і пройти через Центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли південно-східне узбережжя (за планом Кремля це могло зайняти кілька тижнів).

Захоплення Києва і вбивство Зеленського

взявши Київ у кільце, російські війська планували захопити столицю за 3-4 дні;

російський спецназ повинен був знайти і змістити президента Володимира Зеленського (убивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

після паузи для перегрупування і переозброєння, росіяни повинні були рушили на захід, до лінії північ-південь, що простягнулася від Молдови до Західної Білорусі, залишивши на заході залишки української держави – територію, яка, за розрахунками Путіна, була населена невиправними неонацистськими русофобами.

Відзначається, що директор ЦРУ Вільям Бернс, який служив послом США в Москві і мав прямі контакти з Путіним з усіх в адміністрації Байдена, назвав російського лідера зацикленим на Україні.

На думку аналітиків, Путін розрахував, що його спроба захопити Україну викличе у Заходу обурення, але не конкретні дії. Це було пов'язано з багатьма факторами - бажанням США уникнути нових воєн після Афганістану, світовою боротьбою з пандемією коронавірусу, відходом з поста канцлера Німеччини Ангели Меркель, виборами президента у Франції і економічним спадом після Brexit у Великобританії.

Крім того, велика частина континенту залежала від російської нафти і природного газу.

Реакція Заходу

За словами радника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана, Байден після жовтневого брифінгу прийняв два рішення - послати кого-небудь в Москву, щоб він попередив Кремль про наслідки в разі нападу, і проінформувати союзників про дані, отримані американською розвідкою, і залучити їх до того, що потрібно буде мати єдину жорстку позицію щодо Росії, посилювати і розширювати обороноздатності НАТО і допомагати Україні.

Видання нагадало, що дані розвідки передали і українському керівництву. Але в Україні до цього ставилися трохи скептично. Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював це тим, що Україна просила подробиць, але їх не було.

12 січня Бернс зустрівся в Києві з Зеленським і повідомив, що, за даними розвідки, Росія має намір завдати блискавичного удару по Києву і обезголовити центральну владу.

США також припускали, що Росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і почне штурм Києва.

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін вже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред'явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

Читайте також: