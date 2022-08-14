РФ може бути нездатною захищатися від будь-яких контратак на Херсонщині – ISW/ Reuters, УНІАН

Українські військові своїми ударами по Каховському мосту у Херсонській області порушують російські наземні лінії зв'язку. Таким чином російські окупанти не можуть постачати своїм військам боєприпаси, пальне і важку техніку, і як наслідок – загарбники, які лишилися по іншу сторону, найімовірніше, не зможуть підтримувати масштабні механізовані операції на Херсонщині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти зазначають, що росіянам недоцільно, якщо не неможливо постачати необхідне озброєння і техніку повітрям або за допомогою понтонних переправ.

Таким чином окупанти не зможуть захищатися від наступу українських військових.

"Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити РФ відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", – йдеться у повідомленні.

У ISW зазначають, що вже є низка ознак, які вказують на те, що по російському війську сильно вдарило порушення наземних ліній зв'язку. Зокрема, спостерігається нестача палива в окупантів у західній частині Херсонщини, загарбники часто кидають через це свою техніку.

Також помітне зниження інтенсивності, припинення наземних і артилерійських атак росіян. Збільшилася кількість російських військовополонених, яких захопили українські військові. Також самі окупанти частіше скаржаться на нестачу постачання.

Нагадаємо, ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Як зазначили після цього у виданні The New York Times, внаслідок знищення цього моста тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції. У виданні наголошують, що із надходженням озброєння від західних партнерів Україна непомітно змінила стратегію війни проти Росії і вже готується переломити її хід.

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