"Відмовників - вал": окупанти скаржаться на "шваль" у лавах російської армії — ГУР

Окупанти РФ недовльні якістю поповнення / t.me/DIUkraine

У російських окупаційних військах зростає кількість тих, хто відмовляється брати участь у війні з Україною.

Про це говорять окупанти РФ у розмовах між собою. Відповідне перехоплення оприлюднено Головним управлінням розвідки Міноборони України.

"У мене від взводу залишилося 11 осіб, має бути 30. У нас батальйон 320 осіб, нас — 52 (нецензурно, - ред.). Не тільки поранені і вбиті, відмовників ... просто вал", - скаржиться окупант, що знаходиться в Харківській області.

Разом з тим загарбники РФ також скаржаться на низьку якість новобранців відзначаючи, що після зняття обмежень на відбір туди почала надходити тільки одна "шваль".

Також обговорюється географія солдатів збройних сил РФ, що знаходяться в підрозділі. Окупант відзначає відсутність серед загарбницьких військ людей з окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше російські окупанти говорили, що воювати проти українців важко.

Вони скаржаться на величезні втрати росіян і закликають не вірити тому, що говорять в пропагандистських новинах РФ.

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