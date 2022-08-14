Путін більше не хоче війни, але запропонує "компроміс" – Гудков/ УНІАН, Посольство США в Україні

Глава Кремля Володимир Путін уже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні.

Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред’явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, пише 24 канал.

За словами Гудкова, Путін може запропонувати Україні "компроміс" – що нібито він віддасть окуповані нині Херсон та частину Запорізької області, але щоб натомість Україна погодилася віддати Крим і Донбас і зробити безперешкодний прохід до окупованого українського півострова.

"Віддайте нам Донбас, зробіть безперешкодний прохід до Криму, зафіксуйте, що Крим наш, і на цьому ми підпишемо всі мирні угоди". Я думаю, що його навіть це влаштує", – каже Гудков.

При цьому він сам зауважив, що Україну та український народ такий так званий "компроміс" точно не влаштує, і на це ніхто не погодиться.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

Раніше повідомлялося, що окупантів відкинули від двох селищ на Донбасі. Захисники України відбили ворожі штурми в районі Спірного і Серебрянки в Донецькій області.

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