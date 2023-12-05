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Захоплення росіянами Мар'їнки: в ЗСУ відповіли на заяви пропагандистів

Юрій Берендій
5 грудня 2023, 17:50
В ЗСУ зазначили, що російське командування поставило завдання захопити Мар'їнку та Авдіївку, що на Донеччині до кінця поточного року.
Захоплення росіянами Мар'їнки: в ЗСУ відповіли на заяви пропагандистів
В ЗСУ повідомили, що битва за Мар'їнку ще триває / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські пропагандисти розповідають про захоплення Мар'їнки в Донецькій області, і в Міністерстві оборони країни-агресора вже декларували "повний контроль" над руїнами цього населеного пункту. Однак це не відображає реальної ситуації, бо в місті тривають активні бої. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Військовий зауважив, що часто окупанти намагаються представити бажане як дійсне. Та сама ситуація відбувається й у випадку з Мар'їнкою.

"Оборонне відомство Росії завжди відрізнялося брехливими і надто позитивними для росіян заявами", - наголошує Штупун.

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За висловами речника Сил оборони Таврійського напрямку, у місті продовжуються інтенсивні та кровопролитні бої, і противник фактично не взяв Мар'їнку, як вони стверджують.

При цьому Штупун відмічає, що російські загарбники поставили перед собою завдання до кінця 2023 року "захопити Мар'їнку та Авдіївку".

"Цього не вийде, і ні на що більше ворог у принципі не здатний", - резюмує Штупун.

Він також зазначив, що ворог збільшив кількість авіаударів за минулу добу.

"Крім того, кількість наземних атак ворога не зменшується. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зафіксовано 37 боєзіткнень. Ворог поновив застосування штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка -52", - повідомив речник.

Штупун вказав, що протягом останньої доби загальні втрати окупантів становили 428 осіб, ще 7 російських військових здалися у полон.

Ситуація на Мар'їнському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти інтенсивно атакують позиції ЗСУ на трьох напрямках фронту, повідомляють у Генштабі. Найбільш напруженими районами залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

У війні, яку розгорнула Росія проти України, тривають інтенсивні бойові дії. Найбільш напруженими ділянками на передовій є Мар'їнський, Бахмутський, Авдіївський напрямки, а також Харківщина і південь. Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка до прийняття рішень, спрямованих на посилення армії, зокрема, вдосконалення систем протиповітряної оборони.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що протягом останнього тижня російські війська поетапно продовжують рухатися через руїни Мар'їнки.

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війна в Україні Мар'їнка
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