'Узбіччя всіяні тілами росіян': у ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою

Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку попри значні втрати, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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Ситуація на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про ситуацію, яка відбувається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини", на цих напрямках там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полон. Речник розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога.

Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку попри значні втрати. Там відбито 15 атак у районах Степового, Новобахмутівки, Степанівки та Сєвєрного, розповів Штупун.

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"Фіксуються відмови ворожих солдатів йти на штурми. Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян лісосмуги та узбіччя доріг", - зазначив він.

Крім цього, він також сказав, що ворог проявляв активність в районі Роботиного. Там росіяни намагаються відносити втрачені позиції.

Очільник Авдіївської ОВА розповів, що основна відмінність третьої хвилі штурмів ворога у тому, що застосовується менше техніки. За його словами, це пов’язано насамперед з погодними умовами.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що у розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки. В останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.

Окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку. Російські окупанти чекають кращих погодних умов, щоб відправити у штурм на Авдіївку важку техніку. Ситуація на цьому напрямку напружена.

Окупанти просунулися в декількох місцях біля Авдіївки. Під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака.

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