Зеленський назвав найважчі ділянки на фронті і анонсував нові рішення

Фронт потребує постійної підтримки, готуються нові рішення, серед яких – посилення протиповітряної оборони держави, сказав Володимир Зеленський.

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Ми готуємо і нові пакети військової підтримки від партнерів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Офіс президента, 241-ша ОБрТрО

На війні агресора Росії проти України тривають інтенсивні бойові дії. Найважчі ділянки на передовій - Мар'їнський, Бахмутський, Авдіївський напрямки, а також Харківщина і південь. Готується низка рішень, спрямованих на посилення армії, які включають поліпшення ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення до українців у неділю, 3 грудня, він розповів про те, що Мар'їнський, Бахмутський і Авдіївський напрямки, а також Харківщина і південь, залишаються найважчими на передовій.

Гарант акцентував увагу на тому, що фронт потребує постійної підтримки. Наступного тижня будуть ухвалені рішення, спрямовані на посилення ЗСУ на передовій. Рішення пов'язані з роботою оборонно-промислового комплексу та нових пакетів військової допомоги.

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Крім того, готується і посилення ППО.

"Наступний тиждень - ми вже готуємо - обов'язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо і нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо і посилення нашої ППО - це незмінний пріоритет", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Президент Зеленський назвав спосіб, завдяки якому Україна може переломити хід війни. За його словами, потрібно посилювати власне виробництво озброєнь. Для цього Захід повинен надати кредити і можливість для укладення контрактів.

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації - радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що зміни назріли вже давно. Потрібна комунікація, яка буде пояснювати народу, які відбулися зміни.

В Офісі президента поставили крапку з питань перемовин України з Росією. Михайло Подоляк підкреслив, що Київ не може піти на капітуляцію, яку пропонує Москва.

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