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Росіяни активно атакують на 3 напрямках: у Генштабі пояснили, де саме

Дмитро Відоменко
17 листопада 2023, 09:46
Російські загарбники активно штурмують позиції ЗСУ на 3 напрямках фронту, кажуть у Генштабі. Найгарячішими точками залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
російські окупанти, ЗСУ
Російська армія не покидає зусилля оточити Авдіївку, заявили в Генштабі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти активно штурмують позиції української армії на трьох напрямках фронту. Найгарячішими точками бойових зіткнень залишаються Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка, заявив речник Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив офіцер, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута і закріплюються на раніше досягнутих рубежах. Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Українські воїни відбили мінімум 18 атак противника за минулу добу.

Як каже Ковальов, українські бійці також продовжують наступати на Мелітопольському напрямку і виснажують ворогів. Тут окупанти шість разів намагалися атакувати ЗСУ та вели безуспішні штурми в районі сіл Роботине та Вербове.

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Також російська армія не покидає зусилля оточити Авдіївку і тому атакувала також в районах населених пунктів Степове і Первомайське. Ковальов зазначив, що ЗСУ відбили мінімум 17 атак на цьому напрямку.

Крім того, наші захисники відбили 19 атак поблизу Мар'їнки, а на Куп'янському напрямку – чотири атаки.

Ситуація на фронтах україно-російської війни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на передовій виявилася складнішою, ніж очікували союзник. Столтенберг також повідомив, що Росія намагається почати наступальну операцію навколо Авдіївки. Він закликав збільшити підтримку України.

Експерти західних ЗМІ повідомляють, що втрати російської армії у війні проти України можуть становити загалом до 400 солдатів на день. При цьому на Авдіївському напрямку втрати ворога в два рази вище - до 1000 чоловік в день.

Завдяки ефективному вогневому контролю Сил оборони України на Лівому березі Дніпра вдалося виконати певні операції з облаштування плацдармів на даному напрямку. Про це повідомив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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