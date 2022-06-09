"Закидали снарядами": окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька

Що залишилося від льодового палацу / Сергій Гайдай

Російські війська закидали снарядами і знищили унікальний Льодовий палац, який був одним із символів Сєвєродонецька.

Як передає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, будівля згоріла дотла.

Так, знищено 50 років історії спортивного та культурного розвитку Сєвєродонецька.

"Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста... рашисти закидали Льодовий снарядами", – йдеться в повідомленні.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька... вщент... Не пробачимо, виродки!",- підкреслив Гайдай.

Таким був Льодовий палац до окупантів

Ситуація в Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський 8 червня сказав, що у боях за Сєвєродонецьк Луганської області вирішується доля Донбасу. Українські війська захищають позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Це одна з найважчих битв на війні Росії проти України.

У Генштабі ЗСУ 9 червня розповіли, що на Сєвєродонецькому напрямку російські війська завдали авіаудару по Тошківці і провели там невдалий штурм. Противник зазнав втрат у сутичках з українською армією біля Катеринівки і змушений був відійти. У Сєвєродонецьку окупанти безуспішно намагаються знайти слабкі місця в обороні міста.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що армія РФ у Сєвєродонецьку намагається обійти позиції ЗСУ з флангів. Спроби робляться для того, щоб не форсувати річку Сіверський Донець. На думку фахівців, українські війська сконцентруються не на утриманні міста, а на тому, щоб завдати противнику максимальної шкоди.

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