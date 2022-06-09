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Армія України звільнить Сєвєродонецьк за 2-3 дні, якщо Захід надасть далекобійну зброю - Гайдай

9 червня 2022, 14:49

У Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої - ворожі війська штурмують трасу Лисичанськ-Бахмут, але не контролюють її, сказав Сергій Гайдай.

Гайдай, Сєвєродонецьк
Ворог дотримується тактики, яку вже застосовував у знищених Рубіжному та Попасній - Гайдай / Колаж Луганська ОВА, Суспільне

Сили оборони України можуть зачистити Сєвєродонецьк від окупантів Росії за два-три дні, якщо Захід надасть необхідну ЗСУ далекобійну артилерію. Росіяни діють примітивно, а радянська військова техніка програє Західній. У місті тривають вуличні бої, російська армія штурмує і повністю прострілює трасу Лисичанськ-Бахмут, але не контролює її. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що якщо українські війська отримають сучасні далекобійні гармати, їм вдасться здобути перемогу в артилерійській дуелі з окупантами, захистити промзону, яку піддає атакам ворог, і повністю звільнити Сєвєродонецьк.

читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - ЖдановЗа його словами, російська армія діє примітивно і повторює маневри, які вже здійснювала в зруйнованих Рубіжному та Попасній.

"Росіяни дотримуються своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після – спроби прориву. Те ж саме відбувалося у вже знищених Рубіжному та Попасній. Ворог потужно б'є по промзоні, яку ми контролюємо. Якщо ми швидко отримаємо західну далекобійну зброю, то почнеться дуель артилерій. Радянщина програє Заходу. Наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні", - пояснив Гайдай.

Також він підкреслив, що у Сєвєродонецьку продовжують йти вуличні бої. Окупанти не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але постійно штурмують і обстрілюють дорогу.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Ситуація у Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський 8 червня сказав, що у боях за Сєвєродонецьк Луганської області вирішується доля Донбасу. Українські війська захищають позиції і завдають ворогові відчутних втрат. Це одна з найважчих битв на війні Росії проти України.

У Генштабі ЗСУ 9 червня розповіли, що на Сєвєродонецькому напрямку російські війська завдали авіаудару по Тошківці і провели там невдалий штурм. Противник зазнав втрат у зіткненнях з українською армією біля Катеринівки і змушений був відійти. У Сєвєродонецьку окупанти безуспішно намагаються знайти слабкі місця в обороні міста.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що армія РФ у Сєвєродонецьку намагається обійти позиції ЗСУ з флангів. Спроби робляться для того, щоб не форсувати річку Сіверський Донець. На думку фахівців, українські війська сконцентруються не на утриманні міста, а на тому, щоб завдати противнику максимальної шкоди.

Інші новини:

Сєвєродонецьк ЗСУ новини Донбасу війна Росії та України
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