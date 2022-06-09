Позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку рашисти намагаються обійти з флангу: штурм міста триває - ISW

Армія РФ намагається обійти Сєвєродонецьк з флангу / Луканская ОВА

Російські військові намагаються обійти з флангу позиції українських захисників у Сєвєродонецьку. Вони хочуть це зробити, аби не потрібно було зустрічно форсувати річку Сіверський Донець. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Слід зазначити, що штурм міста продовжується. Також рашисти продовжують операції в районі Святогірська та на захід від Лимана. Вони планують з'єднатися з силами на південному сході від Ізюму, аби піти у наступ на Слов'янськ.

У свою чергу українські військові ведуть маневрену оборону Сєвєродонецька. В інституті вважають, що ЗСУ зосередяться на тому, щоб завдати росіянам як можна більшої шкоди, а не намагатися утримати все місто.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Саме у цьому місті вирішується доля Донбасу.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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