Окупанти штурмують на 3 напрямках, ЗСУ відкинули ворога біля Сєвєродонецька – Генштаб/ Reuters

Російські окупанти за минулу добу, 8 червня, здійснили декілька спроб штурму позицій бійців ЗСУ на Донбасі. Зокрема, використовуючи результати вогневого ураження, загарбники пішли у наступ і штурм поблизу Богородичного і Довгенького на Слов’янському напрямку. Там тривають бойові дії.

На цьому напрямку окупанти також спрямували зусилля на підготовку штурму в напрямку населених пунктів Слов’янськ і Барвінкове. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на ранок 9 червня.

На Донецькому напрямку окупанти використовували артилерію вздовж лінії зіткнення, але крім цього ще й вдарили ракетами поблизу Краматорська.

На Лиманському напрямку не було активних дій, проте ворог провів обстріл населених пунктів Тетянівка, Пришиб і Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти вдарили з авіації по Тошківці і невдало провели там штурм. Крім цього, українські воїни завдали втрат противнику біля Катеринівки, окупанти відійшли.

У Сєвєродонецьку російські загарбники продовжують безуспішно шукати слабкі місця в обороні міста, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Ворог вдався до штурмових дій в районі населених пунктів Роти, Миколаївка і Комишуваха на Бахмутському напрямку.

"У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу", – зазначають у Генштабі.

За добу воїни ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках сім атак противника. Вони знищили:

3 танки,

2 бойові броньовані машини (ББМ),

4 одиниці автомобільної техніки противника,

6 безпілотників "Орлан-10".

Також зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник не вів ніяких дій.

"У межах перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

читайте такожЗахідне озброєння змінить хід війни: експерт вказав місяць, коли армію РФ виженуть з УкраїниНа Сіверському напрямку противник обстрілює цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей з мінометів, а на Харківському – обладнує позиції та проводить мінування підступів до них.

"На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське", – зазначається у повідомленні Генштабу.

Також повідомляєтеся, що ворог готується форсувати водні перешкоди. Противник проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

"Ворог планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У", – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України уже перебувають за 20 кілометрів від захопленого окупантами Херсона.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

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