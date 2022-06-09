УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти штурмують на 3 напрямках, ЗСУ відкинули ворога біля Сєвєродонецька – Генштаб

9 червня 2022, 07:55

Російські загарбники у декількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів і висунулися на штурм.

Окупанти штурмують на 3 напрямках, ЗСУ відкинули ворога біля Сєвєродонецька – Генштаб/ Reuters

Російські окупанти за минулу добу, 8 червня, здійснили декілька спроб штурму позицій бійців ЗСУ на Донбасі. Зокрема, використовуючи результати вогневого ураження, загарбники пішли у наступ і штурм поблизу Богородичного і Довгенького на Слов’янському напрямку. Там тривають бойові дії.

На цьому напрямку окупанти також спрямували зусилля на підготовку штурму в напрямку населених пунктів Слов’янськ і Барвінкове. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на ранок 9 червня.

На Донецькому напрямку окупанти використовували артилерію вздовж лінії зіткнення, але крім цього ще й вдарили ракетами поблизу Краматорська.

На Лиманському напрямку не було активних дій, проте ворог провів обстріл населених пунктів Тетянівка, Пришиб і Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти вдарили з авіації по Тошківці і невдало провели там штурм. Крім цього, українські воїни завдали втрат противнику біля Катеринівки, окупанти відійшли.

У Сєвєродонецьку російські загарбники продовжують безуспішно шукати слабкі місця в обороні міста, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Ворог вдався до штурмових дій в районі населених пунктів Роти, Миколаївка і Комишуваха на Бахмутському напрямку.

"У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу", – зазначають у Генштабі.

За добу воїни ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках сім атак противника. Вони знищили:

  • 3 танки,
  • 2 бойові броньовані машини (ББМ),
  • 4 одиниці автомобільної техніки противника,
  • 6 безпілотників "Орлан-10".

Також зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник не вів ніяких дій.

"У межах перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

читайте такожЗахідне озброєння змінить хід війни: експерт вказав місяць, коли армію РФ виженуть з УкраїниНа Сіверському напрямку противник обстрілює цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей з мінометів, а на Харківському – обладнує позиції та проводить мінування підступів до них.

"На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське", – зазначається у повідомленні Генштабу.

Також повідомляєтеся, що ворог готується форсувати водні перешкоди. Противник проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

"Ворог планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У", – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України уже перебувають за 20 кілометрів від захопленого окупантами Херсона.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Генштаб ЗСУ новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:38

800 загиблих і 400 поранених: одна з мотострілецьких бригад РФ майже повністю полягла в Україні

08:34

Гороскоп на сьогодні 9 червня 2022: Левам - неприємний вибір, Скорпіонам - здійснення мрії, Стрільцям - віщі сниВідео

08:19

День друзів 2022: милі картинки і листівки, привітання з дружбою

08:13

Позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку рашисти намагаються обійти з флангу: штурм міста триває - ISWВідео

07:55

Окупанти штурмують на 3 напрямках, ЗСУ відкинули ворога біля Сєвєродонецька – ГенштабВідео

Реклама
07:09

Українські воїни знищили 3 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині: 30 окупантів пішли в пеклоВідео

06:42

Скандальні свідчення Медведчука – астролог розповів, чи посадять Порошенка

06:28

"У місті чути гуркіт боїв": ЗСУ вже під Херсоном – АрестовичВідео

06:24

У кремлівському домі престарілих уже рвуться панталони: чому запахло поразкою РосіїПогляд

05:10

Війська РФ застрягли на кордоні Херсонщини та Миколаївщини: загрози захоплення Одеси немає - ЖдановВідео

04:44

48-річна Хайді Клум поніжилася на сонці в крихітному чорному бікіні

04:31

Наслідки війни: Ляшко попередив про проблеми з онкологією

04:24

Надія Мейхер піддражнила шанувальників прогулянкою без білизни

04:05

"А без американських брендів ніяк?": Волочкову розпекли за бомжуватий образ

03:43

Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні

03:31

"Відрижка єльцинської епохи": про Аллу Пугачову зняли фільм у пропагандистському стилі

03:20

Неймовірно смачні томатні оладки за 10 хвилин: простий рецептВідео

02:39

Макаревич висміяв російських військових: "Раз думати не вмієте - займіться хоча б чистописанням"

02:34

"Мало псів режиму і колаборантів": військовий експерт пояснив, чому росіяни не втримають захоплене

01:32

Західне озброєння змінить хід війни: експерт вказав місяць, коли армію РФ виженуть з УкраїниВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 9 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08 червня, середа
23:52

Збірна України обіграла Ірландію на старті Ліги наційВідео

23:45

Мілла Йовович звернулася до українців зі словами підтримки: "Ми бачимо вас, ми молимося за вас"Відео

23:36

"Вони віять у перемогу": Зеленський розповів, чим допомогти біженцям з України

23:17

У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу - ЗеленськийВідео

23:07

Зеленський назвав головну помилку РосіїВідео

23:06

Даша Квіткова покрила тіло патріотичними татуюваннями

22:22

"Не маємо залишити цю війну в спадок": офіцер ЗСУ потужно звернувся до українцівВідео

22:08

Світу загрожує глобальна катастрофа в 2023 році: названо основну проблемуВідео

21:48

Іван Дорн розповів, з ким у Росії зберіг спілкування, незважаючи на війну

21:34

Кремль у червні "сховає" Путіна: у РФ скасували виставу з питаннями і "діалогом з жителями Донбасу"Відео

21:29

"Апетити не обмежаться Україною": Подоляк про плани Держдуми щодо ЛитвиВідео

21:06

Більшість за нас: Європарламент проголосував щодо статусу України в ЄСВідео

20:59

Зрадів приходу рашистів: проти нардепа-колаборанта відкрили провадження

20:54

"Дуже важка ситуація": що насправді відбувається в СєвєродонецькуВідео

20:39

"Потрібно відповідати": Жданов розповів, що Україна здатна збивати ракетоносії РФ ще до запуску

20:30

Війська РФ готуються до втечі з Мелітополя, побоюючись наступу армії України - мерВідео

20:29

Довіряй, але перевіряй: 4 знаки зодіаку, які контролюють кожен крок партнера

20:22

"Путін 24 лютого зробив величезну помилку": астролог назвав, що чекає кремлівського правителяВідео

20:10

Прикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
20:05

ЗСУ розгромили рашистів під час штурму біля Берестового - Генштаб

19:49

"Той, у кого є вуха, нехай почує": Пугачова вперше відреагувала на позицію Галкіна

19:37

Зустріч Лаврова з Чавушоглу – про що домовилися Росія та ТуреччинаПогляд

19:36

Грає на сопілці: дівчинка з Дніпра збирає гроші на бронежилети для бійцівВідео

19:24

Галкін гнівно звернувся до влади РФ і зізнався в любові російському народу: "Маю на це право!"Відео

19:24

Харків та Запоріжжя під загрозою: війська РФ підсилюють свої позиції - МіноборониВідео

19:08

"Як карлик Володенька сказав - так і буде": легенда Динамо пояснив "любов" росіян до війни

19:07

"Поруч руїни і трупи спливають": окупанти зазивають приїжджати на відпочинок біля руїн МаріуполяВідео

18:40

Винесли всі медалі: окупанти обікрали легендарного українського футболістаВідео

18:26

Зірка Особливостей національного полювання закрив ресторан російської кухні на підтримку України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти