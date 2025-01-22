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Працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру: СБУ затримала відомого адвоката

Анна Ярославська
22 січня 2025, 11:23
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Адвоката затримали під час спроби втечі на пункті пропуску "Краковець", через який він намагався виїхати за кордон.
У Дніпрі затримали адвоката-зрадника
У Дніпрі затримали адвоката-зрадника / Колаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Коротко:

  • Адвокат із Дніпра працював на ФСБ
  • Зрадник навів ракетний удар РФ по Дніпру, загинули люди
  • Зловмисник перебуває під вартою

В Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні та розвідувальні дрони".

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Для завдання максимальної шкоди адвокат передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а й точні позначки розташування технологічних цехів і складів зберігання БПЛА.

Адвокат перебуває під вартою
Адвокат перебуває під вартою / ssu.gov.ua

У грудні 2023 року росіяни завдали удару по його координатах, унаслідок чого загинуло шестеро і було важко поранено 30 українців. Також під час атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Зрадник відзвітував російським кураторам про наслідки "прильоту" і для подальших обстрілів м. Дніпра надіслав координати іншого стратегічного об'єкта, розташованого в місті.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента
Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента / ssu.gov.ua
У адвоката провели обшуки
В адвоката провели обшуки / ssu.gov.ua

За даними слідства, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через "зв'язкового". Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий "перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на російську спецслужбу.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента та затримали його під час спроби втечі на пункті пропуску "Краковець".

Під час обшуків у помешканні та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-картки з доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру: СБУ затримала відомого адвоката

Слідчі Служби безпеки України повідомили адвокату про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Главред, у Службі безпеки зібрали докази, що підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, які належали Віктору Медведчуку і Євгену Мураєву. За повідомленнями українських ЗМІ, йдеться про радіо- і телеведучого Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Русланович Діордіца).

Також у СБУ повідомили, що в Києві було затримано директора Департаменту одного з найбільших банків України за фінансування російської армії. Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

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