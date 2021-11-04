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Лікар розповіла, чи ефективне щеплення від грипу при коронавірусі

4 листопада 2021, 15:30

У 2021 році поширення грипу може бути більш активним, ніж раніше.

коронавірус маска covid-19
Грип у 2021 році більш активний / Getty

Вакцини від грипу та коронавірусу можна вводити одночасно, а можна і окремо. Стверджує інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Якщо людина хвора COVID-19 з середньоважким або важким перебігом, йому необхідно відстрочити вакцинацію від грипу до одужання. Якщо захворювання легке або безсимптомне (субклінічне), слід вакцинуватися від грипу після закінчення терміну ізоляції", - написала Ольга Голубовська в соцмережі.

читайте такожСтало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка"Також вона додала, що незважаючи на більш активну форму грипу в нинішньому році, ситуація в нашій країні і Європі зараз спокійна.

"Цього року, думаю, ситуація не буде такою райдужною, але і катастрофічною вона теж не буде. Незважаючи на те, що вже є випадки грипу, ситуація в Україні та ЄС відносно спокійна, а серед виявлених вірусів грипу домінує тип А (H3N2)", - додала інфекціоніст.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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