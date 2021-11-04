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Лікар пояснила, чому після коронавірусу починає випадати волосся

4 листопада 2021, 05:10

Якщо людина важко хворіла на коронавірус і її підключали до апарату ШВЛ, то у неї спостерігається ішемічне випадання волосся

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Причина випадання волосся після коронавірусу / Instagram

Небезпечний коронавірус завдає сильного удару по здоров'ю людини, дуже часто страждає волосся.

Воно тьмяніє, стає млявим і як наслідок починає сильно випадати, розповіла лікар-дерматолог і трихолог Наталія Шаманська в коментарі газеті "Вісті".

Причини поганого стану волосся

  1. це дуже сильна інтоксикація організму після отримання терапії від СOVID-19. В цей час людина отримує у великих дозах антивірусну, антибактеріальну та імуномодулюючу терапію.
  2. негативний вплив вірусу на організм людини. Він має токсичний вплив на кровоносні судини, які знаходяться поруч з волосяним фолікулом.

Через це волосся можуть починати випадати рівномірно по всій поверхні голови. Також може бути гніздове осередкове випадання волосся через порушення роботи імунної системи.

Лікар також розповіла, що, якщо людина важко хворіла на коронавірус і її підключали до апарату ШВЛ, то у неї спостерігається ішемічне випадання волосся, при якому йде порушення кровообігу в зоні росту самого волоса. Також можуть спостерігатися такі процеси, як некроз шкіри або рубцювання.

Ще може бути тотальне випадання волосся. В такому випадку волосся випадає по всьому тілу. Причина цього - інтоксикація, як, наприклад, у онкохворих під час хіміотерапії. Коли токсична дія манає, то волосся знову починає рости.

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Крім випадання волосся у людей, які перехворіли на COVID-19, з'являється велика кількість сивого волосся. Це пов'язано з дефіцитом харчування, яке відчуває організм.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків-700, всього-68 727.

Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такого числа померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.

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здоров'я коронавірус головний лікар випадіння волосся
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