18 малюків випадково прищепили від коронавірусу

Всі діти в лікарні / УНІАН

У Ханої у В'єтнамі помилково прищепили 18 немовлят прищепили від коронавірусної інфекції.

Малюкам було від двох до шести місяців, пише The Star.

Дітям вкололи ін'єкції в середу, 3 листопада. Це сталося в поліклініці району Куок Оай. Їм ввели препарат Pfizer / BioNTech. У Департаменті охорони здоров'я Ханоя про це дізналися наступного дня.

Діти вже в лікарні Святого Павла в Ханої. Їх обстежують і лікують. Медики оцінюють стан здоров'я малюків, як стабільний. Але у деяких вже спостерігався жар, почервоніння і припухлість на місці уколу.

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Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

Також раніше повідомлялося, що протипоказаннями для вакцинації дітей Comirnaty є алергічна реакція на один з компонентів і дитячий мультисистемний запальний синдром. Друга доза протипоказана, якщо після першого щеплення підліток переніс міокардит або перикардит.

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