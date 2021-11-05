"93% госпіталізованих - без вакцини": Ляшко озвучив головну особливість нової хвилі COVID-19

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, завдяки вакцинації медики щогодини рятують десять життів, кожні шість хвилин - рятують одне людське життя.
Керівник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні. На своєму брифінгу він заявив, що 93% госпіталізованих не пройшли через вакцинацію від COVID-19.
За його словами, коронавірусна хвороба не прощає і тільки вакцинація захищає і рятує життя.
"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі важкі випадки, що вимагають реанімаційних заходів також не вакциновані", - заявив Ляшко.
За словами чиновника, завдяки вакцинації медики щогодини рятують десять життів, кожні шість хвилин - рятують одне людське життя.
"Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії-відповідальність. Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень і необхідність зробити щеплення", ‒ сказав Ляшко.
читайте такожВ Україні третя хвиля коронавірусу побила рекорди історичного максимуму континенту
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання-ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.
Читайте також:
- Ляшко заявив, що в Україні немає доведених випадків смерті від щеплення проти COVID-19
- Ляшко озвучив новий список професій з обов'язковим щепленням і розповів, чому в ньому немає медиків
- "Безглуздість і безвідповідальність": Шуфрич і Ляшко влаштували свару в прямому ефірі