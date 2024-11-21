За пів години до пуску 'Орешника' РФ надіслала повідомлення США: цинічна заява Пєскова

РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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РФ повідомили США за півгодини до пуску ракети "Орешник" / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, ОП

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РФ вдарила по Україні ракетою "Орешник"

За пів години до пуску ракети РФ надіслала повідомлення США

Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. РФ нібито попередила про це США за 30 хвилин до пуску. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандисти.

Він стверджує, що за пів години до пуску ракети "Орешник" нібито було надіслано повідомлення США в автоматичному режимі по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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При цьому він цинічно говорив про те, що РФ "не зобов'язана" нікого попереджати про такий удар.

"Росія нікого не повинна була ставити до відома, тому що йдеться про ракету середньої дальності. У Росії немає таких зобов'язань", - сказав Пєсков.

Час підльоту ракети РС-26 Рубіж / Інфографіка Главред

Удар міжконтинентальною балістичною ракетою - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що рано вранці у четвер, 21 листопада, у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету – стали відомі деталі ранкового удару. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

У МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

Згодом стало відомо, скільки у РФ міжконтинентальних балістичних ракет. Свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет Росія накопичувала протягом двох десятків років. На початок 2024 року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.

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