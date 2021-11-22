За підробку доведеться відповідати по повній: в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатів

Влада налаштована рішуче боротися з брехнею про вакцинацію / УНІАН

Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікат.

Про це під час сьогоднішньої селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, акцентувавши на необхідності реальної вакцинації населення країни.

"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам і відомствам розробити питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їх QR-кодів", - сказав він.

Тим часом, тільки за тиждень відкрито близько 200 справ про підроблені сертифікати.

читайте такожОбіцяна тисяча за щеплення: детально про те, як її отриматиНагадаємо, перевірка коронавірусних сертифікатів працівниками Держспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб та патрульної поліції розпочалася з 21 жовтня.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.

Читайте також: