За підробку доведеться відповідати по повній: в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатів

Влада хоче отримати від українців реальну вакцинацію, а не підроблений сертифікат.
Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікат.
Про це під час сьогоднішньої селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, акцентувавши на необхідності реальної вакцинації населення країни.
"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам і відомствам розробити питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їх QR-кодів", - сказав він.
Тим часом, тільки за тиждень відкрито близько 200 справ про підроблені сертифікати.
читайте такожОбіцяна тисяча за щеплення: детально про те, як її отриматиНагадаємо, перевірка коронавірусних сертифікатів працівниками Держспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб та патрульної поліції розпочалася з 21 жовтня.
Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.
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