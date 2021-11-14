Лікар пояснив, чому зниження температури при коронавірусі не привід для радості

Коронавірус дуже підступний / Getty

Коронавірус небезпечний своєю підступністю. Тому, якщо на 6-7 день температура знижується до 37 градусів і сатурація на нормальному рівні - радіти не варто. Адже інфекція може різко повернутися і вже через день-два можна опинитися під ШВЛ з сильним ураженням легенів.

"У частини пацієнтів температура на 6-7 день піднімається до 37,1°-37,2° і це не викликає занепокоєння лікаря, сатурація може бути нормальною, але через 1-2 дні вона може різко погіршитися. І ми розуміємо, що щось відбувається не так. Тоді пацієнтів ми направляємо на комп'ютерну томографію або рентген і бачимо досить сильне ураження легень", - розповів ТСН львівський лікар Тарас Жиравецький.

читайте такожУкраїні загрожує спалах нової смертельної інфекціїЗа його словами, температури при коронавірусі часто знову піднімається після 6-7 дня захворювання.

"Ми розуміли, що це відбувається не через вірус, а з іншої причини, найчастіше-приєднання бактеріальної інфекції", - додав лікар і порадив здати аналізи.

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"Єдиним шансом зловити цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на С-реактивний білок (CRP) і повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати зловити момент початку сильного запалення, яке вимагає госпіталізації і потужного лікування", - підсумував Жиравецький.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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