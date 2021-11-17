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В Україні з'явився перший кабінет анонімної вакцинації: для чого він потрібен

17 листопада 2021, 20:56

Це - "спеціальна пропозиція" для деяких українців.

вакцинація
Вакцинація стала анонімною / УНІАН

В Україні відкрили перший кабінет анонімної вакцинації. Він з'явився в Ужгороді. Відвідати його для отримання щеплення від коронавірусу Можуть ті, хто підробив або купив сертифікат про вакцинацію і зважився на справжнє щеплення.

Як пише Zaxid.net, в Анонімний кабінет зможуть звернутися ті українці, які з релігійних або сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про отримання вакцини.

Кабінет працюватиме в медичному центрі Prevention Hospital, розташованому по вулиці Східній, 4/1, цілодобово.

За словами лікаря-інфекціоніста з Ужгорода Віктора Петрова, для того, щоб зробити щеплення, людина може вибрати собі будь-який псевдонім, який потрібно вказати при візиті в медцентр.

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читайте такожЗеленський пообіцяв вакцинованим українцям по 1000 грн"Для анонімного щеплення будуть використовувати всі препарати, які зараз доступні в нашій державі для протидії коронавірусу. Щодо кількості людей, які зробили щеплення, вестиметься облік. У той же час медичні працівники не будуть ставити "зайві питання", - зазначив Петров.

Тим часом, вже відомо, що тільки в цьому в регіоні зафіксували чотири тисячі підроблених документів про проходження вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати тисячу за вакцинацію, обіцяну Зеленським.

Також стало відомо, що другу дозу антиковидного щеплення ще не отримали 600 тисяч українців.

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