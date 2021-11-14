Лікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звертатися до лікарні

Ці ознаки захворювання можуть сигналізувати про необхідність в реанімації.
Медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. Інакше можна опинитися в реанімації.
Зокрема, доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв акцентував на задишці, пише Оглядач.
За його словами, Дельта-штам небезпечний своїм прихованим перебіг і ускладнення можуть наступити набагато раніше, ніж при інших штамах - вже на 3-4-й день.
Спочатку це може здатися звичайна застуда, а потім різко можуть з'явитися задишка, тиснення в грудях, незрозумілі запаморочення, провали в свідомості.
Крамарєв стверджує, що при появі таких симптомів необхідно відразу ж звертатися за медичною допомогою.
"Якщо симптоми сильно виражені, необхідно викликати швидку, тому що у сімейних лікарів зараз просто завал", - зазначив він.
читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуТакож, за словами медика, у випадку з Дельта-штамом температура може не перевищувати 38 градусів.
"Зрозуміло, що, якщо вона за 40, то це показник тяжкості, але якщо вона не дуже висока, то це ще не означає, що все легко", - додав лікар.
Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.
Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.
Читайте також:
- "Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності коронавірусом в Україні
- Коронавірус за добу виявили у понад 23 тисяч українців-МОЗ
- Лікар назвав медпрепарат, який тільки ускладнює лікування коронавірусу
- Смертність від коронавірусу: Україна очолила антирейтинг-ЗМІ
- Історична подія: у Китаї представили інгаляційну вакцину проти коронавірусу
- Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у майже 15 тисяч осіб, які госпіталізували
- Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого можуть померти діти