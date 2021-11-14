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Лікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звертатися до лікарні

14 листопада 2021, 17:24

Ці ознаки захворювання можуть сигналізувати про необхідність в реанімації.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. Інакше можна опинитися в реанімації.

Зокрема, доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв акцентував на задишці, пише Оглядач.

За його словами, Дельта-штам небезпечний своїм прихованим перебіг і ускладнення можуть наступити набагато раніше, ніж при інших штамах - вже на 3-4-й день.

Спочатку це може здатися звичайна застуда, а потім різко можуть з'явитися задишка, тиснення в грудях, незрозумілі запаморочення, провали в свідомості.

Крамарєв стверджує, що при появі таких симптомів необхідно відразу ж звертатися за медичною допомогою.

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"Якщо симптоми сильно виражені, необхідно викликати швидку, тому що у сімейних лікарів зараз просто завал", - зазначив він.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуТакож, за словами медика, у випадку з Дельта-штамом температура може не перевищувати 38 градусів.

"Зрозуміло, що, якщо вона за 40, то це показник тяжкості, але якщо вона не дуже висока, то це ще не означає, що все легко", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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