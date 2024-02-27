Чому РФ не піднімає в повітря інші літаки А-50: у ЗСУ назвали причину

Поки що окупанти обходяться використанням дронів, щоб збирати розвідувальну інформацію. Збирання таких даних для РФ ускладнилося після знищення літака А-50.

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У ЗСУ сказали, чому РФ не піднімає в повітря інші літаки А-50/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія поки що не піднімає у повітря наступний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, тому що ще не підготувала для нього команду.

А поки в РФ готують цей екіпаж, окупантам доводиться активніше використовувати безпілотники для збирання розвідувальної інформації. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На даному етапі ми спостерігаємо продовження активності розвідувальних безпілотників. Очевидно, що ще не зібрана нова команда "підводних фахівців" для А-50 наступного", – зазначила вона. відео дня

Гуменюк наголосила, що втрата такого літака – це не тільки втрата технічних потужностей, а й втрата підготовленого екіпажу. І тепер в окупантів немає кому заповнювати наступний майданчик.

"Потреба підготувати і підібрати фахівців у росіян є. Отже, з цим пов’язане і відтермінування вильоту наступного борту", – сказала речниця Сил оборони півдня.

Що відомо про літак А-50/ Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення російського літака-розвідника А-50У

Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

Пізніше у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50. Російські окупанти зараз невпевнені у своїх діях. Літак А-50 був їхніми "очима", а тепер росіянам замість нього довелося активізувати більше БПЛА для розвідки.

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