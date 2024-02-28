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Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ

Юрій Берендій
28 лютого 2024, 16:08
Полковник ЗСУ в запасі вказує на те, що за останні дні лютого Сили оборони знищили 7 російських Су-34, що відповідає річному виробництву цих літаків в РФ.
Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ
Полковник ЗСУ розповів про болючі втрати для Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупаційні війська продовжують стрімко втрачати власну авіацію. 27 лютого Повітряні сили повідомили про успішне знищення відразу двох російських винищувачів Су-34. Водночас, за останні 10 днів російська авіація зазнала болючих втрат. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, у кінці лютого російська авіація втратила сім Су-34 та два Су-35. Враховуючи також знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, загальні втрати в повітрі за місяць складають 10 літаків.

"А-50 – незамінний борт, вони вже не можуть їх відновити. Знищені у більшості Су-34 та пара Су-35. Тобто склад російських збройних сил порідшав доволі серйозно", – наголосив льотчик-інструктор.

відео дня

Світан пояснює, що суть у тому, що у росіян є до 100 Су-34. Українські військові знищили 7, що становить майже 10% цього числа, тому втрати повинні бути досить відчутними для окупантів. Вони не зможуть швидко відновити ці літаки.

Практично, це відповідає річному виробництву російської оборонної промисловості, а ми знищили їх за останні десять днів, вказує полковник запасу ЗСУ.

"Чому так відбувається? Інтенсивність польотів надзвичайно висока, не вистачає боєприпасів. Росіяни намагаються нівелювати достатню кількість авіаційного навантаження, а значить вильотів літаків. Велика кількість російських бортів попадає під удари наших ЗРК", – зазначив Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Водночас, згідно із дданими Генерального штабу ЗСУ, за вчора, 27 лютого, Сили оборони України змогли знизити 2 ворожі літаки.

  • особовий склад - близько 412 610 (+1060) осіб;
  • танки - 6570 (+14) од;
  • бойові броньовані машини - 12508 (+14) од;
  • артилерійські системи - 1029 (+20) од;
  • РСЗВ-1000 (+0) од;
  • засоби ППО - 688 (+2) од;
  • літаки - 342 (+2) од;
  • вертольоти - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24);
  • крилаті ракети - 1912 (+0);
  • кораблі / катери - 25 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 13112 (+47) од;
  • спеціальна техніка - 1594 (+6).
Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ
Втрати російських окупантів станом на ранок 28 лютого 2024 / Інфографіка: Главред ​

Знищення російської авіації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили під час спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) та Повітряних сил Збройних Сил України (ПС ЗСУ).

Десять членів екіпажу збитого 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У загинули, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Українські сили знищили вже два російських літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50. Це означає, що незабаром росіяни не зможуть забезпечувати цілодобове патрулювання. Про це повідомив керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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війна в Україні Роман Світан
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