Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

Українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Ще один російський Су-34 долітався / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Вранці в четвер, 29 лютого, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Сьогодні 29 лютого – дата, яка випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день з втратою чергового літака. Мінус Су-34 на східному напрямку", - написав Олещук у Telegram.

Він також подякував за роботу українських військових.

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Зазначимо, цей збитий борт став вже одинадцятим за лютий.

Звіт Повітряних сил / t.me/MykolaOleshchuk

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Знищення російських літаків

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