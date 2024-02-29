Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

Вранці в четвер, 29 лютого, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
"Сьогодні 29 лютого – дата, яка випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день з втратою чергового літака. Мінус Су-34 на східному напрямку", - написав Олещук у Telegram.
Він також подякував за роботу українських військових.
Зазначимо, цей збитий борт став вже одинадцятим за лютий.
Що відомо про літак Су-34?
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
Знищення російських літаків
27 лютого російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили повітряні сили ЗСУ.
Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли в Головному управлінні розвідки.
Вранці 21 лютого ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34, а Су-35 пощастило - він зманеврував.
19 лютого, бійці Збройних сил України збили два літаки російських окупантів. Про новий успіх українських захисників розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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