ЗСУ ліквідували 'вражаючу' кількість літаків РФ: Ігнат розкрив наслідки 'літакопаду'

Російські льотчики не ризикують наближатися близько до кордону з Україною, зазначив речник ПС.

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Ігнат розповів про наслідки збиття 10 літаків РФ / Колаж: Главред, фото: Суспільне, wikimedia.org

Протягом останніх кількох днів Збройні Сили успішно ліквідували 10 російських літаків. Про це сказав речник Повітряних сил України Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник Повітряних сил зауважив, що завдяки успішній операції Сил оборони, вдалось збити таку кількість літаків, яка дійсно вражає. Він відзначив знищення літака А-50У, який використовується російськими окупантами як повітряний радар для відстеження радіолокаційної обстановки на території України.

"Безумовно, це зменшить спроможності ворога, і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до наших кордонів. Хоча й продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше", - зазначив Ігнат. відео дня

За словами Ігната, знищення літака А-50У суттєво обмежить здатність російських військових контролювати ситуацію в повітряному просторі України, що призведе до зниження активності російської авіації біля кордонів країни. Він також підкреслив, що вже третій день літаки А-50 не були помічені в українському повітрі.

Російський літак А-50 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація А-50У

Нагадаємо, 23 лютого під час спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ вдалось збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Уламки впали на території Краснодарського краю.

Також саме завдяки маріупольським партизанам ГУР та Повітряні сили ЗСУ знищили нову модернізацію російського літака-розвідника А50У. Знищення літака є серйозним ударом для окупантів, оскільки таких літальних апаратів у них одиниці.

Крім цього, російський літак А-50, ймовірно, вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливює застосування ЗРК Patriot, пише військово-аналітичний портал Defense Express.

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