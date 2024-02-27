Більше нема літака: українські сили знищили ще один російський Су-34

Командувач Повітряними силами ЗСУ порадив окупантам припинити "авіаційні м'ясні штурми".

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Українські військові знищили російський Су-34 / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили Повітряні сили ЗСУ. Про це заявив командувач генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворожий Су-34 був "денацифікований" 27 лютого близько 14:00. Олещук зазначає, що це захистить українських військових від "авіаційних м'ясних штурмів".

"Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". Що ж, працюємо далі ... До перемоги!" - написав Олещук. відео дня

Повітряні сили ЗСУ знищили російський Су-34 / фото: t.me/MykolaOleshchuk

Згодом Олещук опублікував кадри, на яких видно палаючий літак Су-34.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!" - написав Олещук.

Повітряні сили ЗСУ знищили російський Су-34 / фото: t.me/MykolaOleshchuk

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

ЗСУ знищують ворожі сили / Колаж Главреда

Знищення російських літаків

Раніше повідомлялося, що вранці 21 лютого ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34, а Су-35 пощастило – зманеврував.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Також повідомлялося, що 23 лютого у небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34. Моніторингова група зафіксувала зникнення російського винищувача-бомбардувальника на висоті 2000 метрів над Генічеським районом Херсонської області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну заінтригував заявою про те, що палаючих літаків РФ стане більше. Він зазначив, що ми зможемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

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